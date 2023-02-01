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СпортЛатвія

Латвія готова до бойкоту Олімпіади в разі участі росіян

Ольга Журавльова
54 хв. тому

Глава Латвійського олімпійського комітету висловився за бойкот Олімпіади-2024, якщо російські та білоруські спортсмени братимуть у ній участь.

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Латвія розгляне можливість бойкоту Олімпійських ігор-2024 у Парижі, якщо спортсменам з Росії та її союзника Білорусі дозволять взяти участь у змаганнях після вторгнення РФ в Україну, передає агентство Аssociated Press у середу, 1 лютого.

"Якби Олімпійські ігри відбувалися зараз, а російським і білоруським спортсменам було би дозволено брати участь в Олімпійських іграх, латвійська команда не поїхала б на змагання", - заявив президент Латвійського олімпійського комітету Жоржс Тікмерс в ефірі латвійського громадського телебачення.

Сам Тікмерс був срібним призером з академічного веслування у складі збірної Радянського Союзу на Олімпіаді 1980 року в Москві, яку багато країн, включаючи США, бойкотували на знак протесту після вторгнення радянських військ до Афганістану.

Напередодні Латвія, а також Литва, Естонія та Польща виступили проти участі росіян в Олімпіаді. Київ наголошує на неприпустимості участі в Олімпіаді під жодним прапором представників Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав раніше, що багато хто з російських спортсменів є членами Центрального спортивного клубу армії РФ. "Армії, яка чинить звірства в Україні, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невігласи у Міжнародному олімпійському комітеті хочуть поставити під білий прапор та допустити до змагань", - писав він у Twitter.

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МОК хоче допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024

25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував заяву, в якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися всіх антидопінгових правил.

Згодом про намір розглянути допуск на Олімпіаду-2024 російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором заявив глава МОК Томас Бах (Thomas Bach). За його словами, місія МОК полягає в тому, щоб "об'єднати всіх спортсменів з усього світу, і в цьому - особливе значення Олімпійських ігор".

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Тим часом Національний олімпійський комітет (НОК) України розгляне 3 лютого питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024 у разі офіційного допуску на них cпортсменів із РФ і Білорусі.

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