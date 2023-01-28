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Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах і президент України Володимир Зеленський
Томас Бах і Володимир Зеленський (архівне фото)Фото: SvenSimon/ThePresidentialOfficeUkraine/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зеленський проти Баха: спір про росіян на Олімпіаді триває

Катерина Вєнкіна
3 год. тому

У Зеленського наполягають, що російські спортсмени не можуть виступати на Олімпійських іграх, доки РФ веде війну проти України. Глава МОК Бах каже, що Україна хоче ізолювати не Росію, а росіян.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував у суботу, 28 січня, позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який раніше заявив, що вивчить можливість допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, в тому числі Олімпійських ігор-2024, у разі виконання "суворих умов". 

"МОК пропонує світу промоцію насильства, масових вбивств, руйнувань. І тому наполягає, що російські спортсмени повинні брати участь у змаганнях як безумовні "посли смерті". Спорт не буває поза політикою - спорт просуває її. Отже, МОК просуває людиноненависницьку політику РФ", - написав він у Twitter.

Натомість президент України Володимир Зеленський, який вчора анонсував початок "марафону чесності", спрямованого на "очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста", написав у Telegram: "Олімпійські принципи та війна - фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху".

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Бах: Українці хочуть ізоляції не Росії, а росіян

Натомість глава МОК Томас Бах (Thomas Bach) в Обергофі, де проходить чемпіонат світу з санного спорту, заявив, що виключення спортсменів на підставі їхнього паспорта "не відповідає цінностям і місії Олімпійської хартії". "Можливо, російські та білоруські спортсмени могли би виступати під нейтральним прапором (на Олімпіаді. - Ред.)", - цитує його німецьке видання Der Spiegel.

За його словами, місія МОК полягає в тому, щоб "об'єднати всіх спортсменів з усього світу, і в цьому - особливе значення Олімпійських ігор".

Можливий бойкот Україною Олімпіади, яким погрожує український міністр спорту Вадим Гутцайт, за словами Баха, "також не відповідає нашій місії". "Ми знаємо точку зору України, яка полягає не тільки в ізоляції Росії як держави, а й у повній ізоляції всіх росіян", - прокоментував він.

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