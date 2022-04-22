Міжнародний олімпійський комітет вперше назвав РФ агресором в Україні

Вперше від початку війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав РФ і Білорусь агресорами. Досі комітет лише висловлював жаль щодо порушення російським урядом олімпійського миру та засуджував цей факт.

У повідомленні від 22 квітня про спільний візит президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach), міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта та олімпійського чемпіона Сергія Бубки до українських спортсменів, які тренуються в Швейцарії, комітет назвав військові дії наслідком "вторгнення російської армії в Україну за підтримки Білорусі".

Санкції проти російських членів МОК

Зараз МОК критикують за бездіяльність щодо російських членів комітету Олени Ісінбаєвої та Шаміля Тарпіщева. Керівництво МОК звинувачують у подвійних стандартах, оскільки після початку війни в Україні воно закликало до усунення російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань, при цьому нічого не робить щодо російських членів самого комітету.

За підсумком візиту Бах лише заявив, що "МОК підтримує заходи проти будь-якого члена олімпійського товариства, який схвалює війну".

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