 Міжнародний олімпійський комітет вперше назвав РФ агресором в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2022

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Новини

Міжнародний олімпійський комітет вперше назвав РФ агресором в Україні

Досі Міжнародний олімпійський комітет лише звинувачував уряд РФ у порушенні олімпійського миру. Очільник МОК заявив, що комітет підтримує санкції проти будь-якого олімпійця, який схвалює війну.

Президент МОК Томас Бах

Президент МОК Томас Бах

Вперше від початку війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав РФ і Білорусь агресорами. Досі комітет лише висловлював жаль щодо порушення російським урядом олімпійського миру та засуджував цей факт.

У повідомленні від 22 квітня про спільний візит президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach), міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта та олімпійського чемпіона Сергія Бубки до українських спортсменів, які тренуються в Швейцарії, комітет назвав військові дії наслідком "вторгнення російської армії в Україну за підтримки Білорусі".

Санкції проти російських членів МОК

Зараз МОК критикують за бездіяльність щодо російських членів комітету Олени Ісінбаєвої та Шаміля Тарпіщева. Керівництво МОК звинувачують у подвійних стандартах, оскільки після початку війни в Україні воно закликало до усунення російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань, при цьому нічого не робить щодо російських членів самого комітету. 

За підсумком візиту Бах лише заявив, що "МОК підтримує заходи проти будь-якого члена олімпійського товариства, який схвалює війну".

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