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Фейк про нацистське вітання поруч з талісманом Чемпіонату світу з футболу
Фейк про нацистське вітання поруч з талісманом Чемпіонату світу з футболу
КонфліктиУкраїна

ЧС з футболу: в Росії поширюють фейкове відео з українцями

Ольга Лебедєва | Ольга Журавльова
2 год. тому

Відео про вигадане затримання в Катарі українців, які нібито намалювали вуса Гітлера талісману Чемпіонату світу з футболу, замасковане під продукцію телекомпанії Al Jazeera, виявили DW і dpa.

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На тлі Чемпіонату світу з футболу, який проходить в Катарі, в інтернеті з'явилося фейкове відео про нібито затриманих за поширення нацистської символіки українців. Творці відеоролика спробували видати його за продукцію арабського телеканалу Al Jazeera, з'ясувала команда DW Faktencheck. Такого ж висновку дійшло 26 листопада інформаційне агентство dpa.

Відео опубліковане, зокрема, в Telegram-каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова. Там його проглянули близько 400 тисяч разів. Також росіяни поширюють його у соціальних мережах. У ньому стверджується, що в Катарі затримали трьох п'яних українських уболівальників, які розповсюджували нацистську символіку, намалювали на плакаті з талісманом Чемпіонату світу (ЧС) гітлерівські вуса й написали нацистське привітання. Крім того, вони нібито розмалювали ще десять плакатів неподалік від стадіону "Ель-Байт" у Досі та були взяті під варту.

Фейк про гітлерівське вітання поруч з талісманом Чемпіонату світу з футболу
Кадр з фейкового відео

За стилем і оформленням ролик дуже схожий на відео, які публікує в соцмережах "Аль-Джазіра", але на сайтах телеканалу його немає. Крім того, ніякі ЗМІ не повідомляли про інцидент з українцями. Сам телеканал підтвердив, що не має до відео ніякого відношення: воно сфальсифіковане.

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Фейкове відео: що вдалося з'ясувати

Самих нібито затриманих українців у ролику не показують, у нього лише вмонтована архівна фотографія з українськими вболівальниками: продемонстроване фото вже публікувалося одним з українських новинних порталів на початку лютого в матеріалі про чемпіонат Європи з міні-футболу. Автори ролика також не повідомляють, як українці опинилися на ЧС у Катарі з огляду на заборону на виїзд чоловіків за кордон під час війни, а також на те, що збірна України не пройшла кваліфікацію для участі у фінальному етапі.

Частину кадрів фейкового ролика взяли з опублікованого британським виданням The Sun тригодинного відео прибуття вболівальників на стадіон у Досі перед першим матчем ЧС. Фотографій зіпсованих плакатів із талісманом ЧС, до якого домальовані гітлерівські вуса, в інтернеті знайти не вдалося. Якби на чемпіонаті дійсно зіпсували понад десять плакатів, у мережі були би інші фотографії, наголошує dpa.

Команда DW Facktencheck також звертає увагу на неправильне написання назви головного стадіону ЧС англійською - "El Beit" замість "Al Bayt". А в показаній сцені нібито арешту українців одягу поліцейських не відповідає формі правоохоронців, які працюють на чемпіонаті.

Фейкове відео, замасковане під продукцію відомого міжнародного телеканалу, не є поодиноким випадком. Сфальсифіковані повідомлення на тлі війни РФ проти України регулярно з'являються в соцмережах. Російська пропаганда намагається в них представити українців і владу України як "нацистів".

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