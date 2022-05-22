 У лавах збройних сил РФ в Україні воюють неонацисти - німецька розвідка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2022

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Новини

У лавах збройних сил РФ в Україні воюють неонацисти - німецька розвідка

Співпраця з екстремістськими організаціями "Російська імперська ліга", "Русич" та "Російський Імперський Легіон" доводить до абсурду тезу влади РФ про "денацифікацію України", кажуть в розвідці ФРН.

Російський військовий

Російський військовий

На боці Росії в Україні, вочевидь, воює багато правих екстремістів і неонацистів, ідеться в конфіденційній доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), із якою вдалось ознайомитись німецькому Der Spiegel, повідомляє видання в неділю, 22 травня. Як з'ясувала розвідка ФРН, у військових діях беруть участь члени організацій "Російська імперська ліга", "Русич" та "Російський імперський легіон".

Остання вже воювала на Донбасі у 2014-2015 роках. Після початку повномасштабної війни заступник її керівника загинув в Україні, а керівник Денис Гарієв був тяжко поранений, стверджує BND. "Російський імперський легіон" є воєнізованою частиною правоекстремістського угруповання "Російський імперський рух" - ультранаціоналістичного угруповання, відомого своїми антисемітськими, анти-ЛГБТІК та антиукраїнськими поглядами. Днями Австралія додала угруповання до санкційного списку за участь у вторгненні РФ в Україну.

Група "Русич" може бути пов'язана з приватною військовою компанією Вагнера і теж брала участь в бойових діях на Донбасі у 2014-2015 роках, а також, можливо, у Сирії, зазначається в документі. У боях під час повномасштабної війни РФ проти України бойовики з "Русича" почали брати участь найпізніше - з початку квітня.

Російські неонацисти в Україні доводять до абсурду тезу про "денацифікацію" - BND

Співпраця з цими угрупованнями "доводить до абсурду нібито причину війни - так звану "денацифікацію" України", пишуть автори доповіді.

Президент України Володимир Зеленський у березні заявив, що українська делегація не сяде за стіл переговорів із РФ, якщо так звана "денацифікація" буде на порядку денному.

Наприкінці березня Financial Times повідомило з посиланням на джерела, що в проєкті угоди між Києвом і Москвою немає згадки про "денацифікацію України". За даними британського видання Росія готова не вимагати цього і погодитися на майбутнє членство України в Європейському Союзі за умови, що Україна не приєднуватиметься до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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