24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій 17 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 18 травня (час київський).

++14.40++

Троє людей загинули, шестеро зазнали поранень внаслідок обстрілу РФ колони авто з цивільними на Херсонщині, повідомляє Офіс генерального прокурора України. За даними правоохоронців, 17 травня російські війська поблизу села Давидів Брід із системи залпового вогню "Град" атакували колону цивільних автомобілів із людьми, які намагались проїхати до Бериславського району Херсонської області.

++14.16++

Єврокомісія схвалила план з відмови від імпорту енергоносіїв з Росії під назвою REPowerEU. Його на пресконференції в Брюсселі представили виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс і єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон. План зосереджується передусім на газі з РФ, адже його неможливо повністю замістити закупівлею в інших постачальників.

REPowerEU передбачає остаточну відмову від російського газу "суттєво раніше" 2030 року. До кінця 2022 року в Єврокомісії вважають можливим скоротити купівлю "блакитного палива" у РФ на дві третини, а нафти та нафтопродуктів - майже цілковито, за винятком кількох країн Центральної Європи без виходу до моря. REPowerEU передбачає заходи в трьох сферах: економію енергії, диверсифікацію джерел постачання та прискорену розбудову відновлюваної енергетики. Реалізація плану потребуватиме додаткових 210 мільярдів євро інвестицій між сьогодні та 2027 роком.

++14.10++

Після 9 травня в Україну вертаються більше людей, ніж виїжджають, повідомляє Державна прикордонна служба та "Інтерфакс". За даними агенції, за вісім днів чистий приплив людей становить 61 тисячу людей, що є рекордом з початку повномасштабної війни РФ в Україні. Так, як повідомляють прикордонники, 17 травня Україну залишили понад 31 тисяча людей, водночас кількість тих, хто прибув до країни, становила 37 тисяч.

++14.05++

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала нову програму макрофінансової допомоги Україні на 2022 рік у розмірі до дев'яти мільярдів євро, повідомляє кореспондент DW. Ці кредитні кошти повинні будуть допомогти Києву покрити його нагальні фінансові потреби.

++13.40++

У Харкові внаслідок нічного обстрілу російської армії пошкоджена адмінбудівля рятувальників та знищені пожежні машини. Постраждалих унаслідок обстрілів немає, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.



++13.05++

Питна вода у миколаївському водогоні з'явиться не раніше ніж за місяць, повідомив в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" голова військової адміністрації області Віталій Кім.

"В обласному центрі вода в кранах є, вона поки що технічна і подається через міську систему водоочищення з річки Південний Буг. Бакпосіви всі необхідні пройдено, але ця вода все одно технічна. Питну населенню підвозять, вона продається, роздається. Загалом із водою все добре, жити можна", - пояснив очільник ОВА.

++13.00++

Україна заслуговує на індивідуальний і ґрунтований на заслугах підхід у наданні їй статусу кандидата в члени ЄС, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

++12.50++

Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану в країні. Відповідний законопроект у середу зареєстрований у Верховній Раді. Його текст поки не опублікований, тож нова кінцева дата невідома. Згідно останніми змінами до закону, воєнний стан діє до 25 травня.

++12.40++

В Маріуполі зруйнована міська синагога, повідомляє мерія у Telegram.

++12.20++

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ранкового удару по Десні на Чернігівщині зросла до 11 людей, травмувалися 14 (попередньо йшлося про вісім загиблих та 12 поранених), повідомили Суспільному в пресслужбі ГУ ДСНС в Чернігівській області. Російська авіація випустила авіації випустили чотири ракети по селищу Десна о 5 ранку 17 травня, ймовірно цілячи у військовий тренувальний табір. Дві із них влучили в будівлі.

++11.50++

Лондон і його партнери по G7 мають намір використовувати активи російської держави для відновлення України, заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трас радіостанції Times Radio. "Потрібен новий план Маршалла щодо відновлення України, і на зустрічі G7 ми обговорювали це питання. Ми вивчаємо можливості залучення російських активів для фінансування цієї програми", - сказала вона.

++11.10++

Російські війська 28 разів обстріляли Донеччину за минулу добу, є загиблі та поранені, повідомляє Національна поліція України. За їхніми даними, під атаками РФ з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів "Точка-У" опинилися 12 населених пунктів регіону. Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти - житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об’єкти критичної інфраструктури, йдеться у повідомленні. За даними поліції, внаслідок атак поранень зазнали троє дітей, у Бахмуті, де снаряд зруйнував завод та п’ятиповерхівку, загинув чоловік.

В Авдііївці ж за повідомленням голови військової адміністрації області Павла Кириленка російськи війська знищили школу.

++10.55++

Держава наразі будує по 2000 квартир у 16 регіонах України для внутрішньо переміщених осіб. Ще декілька тисяч планує викупити у забудовників. Про це в інтерв’ю журналу НВ розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

++10.45++

За даними британської військової розвідки, незважаючи на російську блокаду Маріуполя протягом більше десяти тижнів, ВС РФ не змогли отримати повного контролю над містом внаслідок стійкого українського опору. Це зірвало їхні перші спроби захопити ключове місто та призвело до суттєвих втрат особового складу, заявило Міноборони Великобританії у Twitter. "Намагаючись придушити український опір, Росія широко використала допоміжний персонал. Це включає розгортання чеченських сил, які, ймовірно, включають кілька тисяч бойовиків, зосереджених переважно на маріупольському та луганському напрямках", - зазначається далі.

За цією інформацією, чеченські підрозділи складаються як з добровольців, так і з бійців Нацгвардії, які зазвичай займаються охороною голови Чечні Рамзана Кадирова. "Кадиров, ймовірно, здійснює особистий нагляд за розгортанням військ, тоді як його двоюрідний брат Адам Делімханов, ймовірно, виконував функції чеченського польового командира у Маріуполі", - повідомило британське Міноборони. Відомство також зазначає, що залучення до бойових дій в Україні такого розрізненого особового складу демонструє серйозні проблеми РФ із ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє розколу серед військового командування

++10.25++

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів невідкладно створити комісію щодо аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії. Про це йдеться в указі №345 від 17 травня, передають Українськi Новини.У комісію мають бути включені провідні українські та іноземні експерти.

++09.35++

РФ завдала ракетного удару по населеному пункту Одещини з акваторії Чорного моря, повідомляє ОК "Південь". За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та поранених немає. Водночас за їхніми даними, ситуація в регіоні стабільна і контрольована. "Силами оборони вжито заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаною Придністровською Молдовською республікою. Провокації у вигляді інформаційних вкидів та імітацій терактів по той бік кордону не переконливі й успіхів не мають", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

++09.28++

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО, повідомляють у штаб-квартирі альянсу.

++9.25++

Внаслідок ранкового обстрілу РФ Миколаєва сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі міста, повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області. Рятувальники загасили полум'я. Наразі відомо про постраждалого, який отримав осколкові поранення.

++09.05++

У тимчасово окупованому РФ Мелітополі партизани вбили російських військових високого рангу, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Там зазначають, що окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Водночас 17 травня у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.

++08.55++

Упродовж дня вівторка, 17 травня, у Харкові не було жодного ворожого обстрілу, проте супротивник продовжує обстрілювати населені пункти області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні під ударом опинилося селище Печеніги, Чугуївського району. 73-річний чоловік отримав легкі поранення. Традиційно закликаю всіх, не втрачати пильності. На території області продовжуються бойові дії", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.



++08.15++

Четверо людей загинули на Луганщині внаслідок бойових дій РФ, повідомляє глава військової адміністрації Сергій Гайдай. За його даними, два тіла знайшли у Привіллі біля річки Сіверський Донець із мінно-вибуховими ушкодженнями, ще два - у Золотому та Попасній.

Крім того, як зазначає Гайдай, у реанімації Дніпра борються за життя 15-річної дівчини з Гірського, яка 16 травня внаслідок обстрілу населеного пункту РФ отримала травму нирок. Також осколкового поранення зазначав чоловік у Сєвєродонецьку.

Загалом РФ за минулу добу 15 разів з артилерії обстріляла місто, зокрема знову атакувала завод "Азот", де пошкодила одну з адмінбудівель та прохідну об’єднання. Також руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок. Водночас по селах Попаснянської громади РФ завдавала ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. За даними Гайдая, пошкоджень багато, зокрема в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське.

++07.55++

Росія двома ракетами атакувала Дніпропетровщину, одну з них збила протиповітряна оборона, повідомляє глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його даними, внаслідок падіння уламків ракети на приватне подвір'я жінка зазначала поранень, два будинки були пошкоджені. Інша ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури, його зруйновано, зазначає глава ОВА.

++07.45++

Комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні застеріг від завищених очікувань швидкого відновлення зруйнованих регіонів України. "Відновлення України стане завданням цілого покоління", - сказав Джентилоні виданню Die Welt. Реконструкція проходитиме паралельно зі вступом України до ЄС і має бути добре скоординована між членами Євросоюзу. У бюджеті ЄС для кандидатів на вступ передбачено кошти, які за певних обставин можуть бути використані для відновлення. "Потрібен деякий час, перш ніж стане ясно, про які суми йдеться, але початок підрахунків - це вже важливий сигнал", - сказав єврокомісар.

++07.30++

Російська Федерація зосередила зусилля на утриманні зайнятих в Україні позицій, намагається наступати в Донецькій області, повідомляє Генеральний штаб України у ранковому зведенні. Так, на Слов’янському напрямку РФ здійснює наступ на населений пункт Довгеньке, де розгорнула підрозділи реактивної та ствольної артилерії. Крім того, Росія і далі наступає на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Зокрема, на Лиманському російські військові прагнуть захопити населений пункт Дробишеве та блокувати Лиман з півночі. Щоб підтримувати наступ на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, РФ зосередила на Луганщині до 15 вертольотів.

Також, за даними Генштабу, тривають артилерійські обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, а також низки населених пунктів Харківщини. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Водночас РФ посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій в окремих районах Брянської та Курської областей та утримує там підрозділи своїх Збройних сил, зазначають у Генштабі.

Австралія оголосила нові санкції проти пропагандистів

++06.56++

Австралія наклала санкції на ще 11 осіб та 12 організацій за поширення російської пропаганди, повідомляється на сайті австралійського уряду. В березні під них потрапили 32 пропагандисти. Всього від початку війни в Україні Австралія запровадила санкції щодо 827 фізичних і 62 юридичних осіб.

Ілля Кива (архівне фото)

Серед осіб, на яких у середу поширили санкції, український ексдепутат Ілля Кива, перший заступник начальника генерального штабу російських збройних сил Микола Богдановський, перший заступник директора Федеральної служби безпеки Росії Сергій Корольов та в.о. міністра надзвичайних ситуацій РФ Олександр Чупрян. Фінансові санкції торкнулися так званих "ферм тролів", пов'язаних із російськими спецслужбами, які створюють та поширюють дезінформацію в інтернеті.

Серед організацій, які потрапили під санкції за їхню роль у військовому вторгненні Росії в Україну, є приватна військова компанія "Вагнер", яку називають приватною армією президента Росії Володимира Путіна, та два оборонні підприємства Білорусі. Окремо в санкційний список включили "Російський імперський рух" - ультранаціоналістичне угруповання, відоме своїми антисемітськими, анти-ЛГБТІК та антиукраїнськими поглядами, яка надсилало бійців в Україну.

++06.30++

В середу суд почне розгляд по суті першої справи проти російського військового. Солом'янський районний суд проведе відкрите засідання в справі 21-річного російського солдата Вадима Шишимаріна з Іркутська в Сибіру, якого обвинувачують у вбивстві беззбройного 62-річного мирного жителя на Сумщині на четвертий день після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну - 28 лютого. Шишимаріна вдалось затримати на початку травня. Йому загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.

++06.11++

За даними The Washington Post, Польща та країни Балтії очікують від Організації Північноатлантичного договору (НАТО) розширення військової присутності на їхніх територіях та розміщення там додаткових озброєнь, зокрема засобів протиповітряної оборони. У розпорядженні видання опинилось спільне звернення, у якому наголошується, що Росія може швидко зосередити збройні сили на східному кордоні альянсу для прямого протистояння, тому до до кожної країни варто направити військовий контингент чисельністю до 20 тисяч осіб.

++05.56++

Голова опозиційного зараз у Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) через зволікання з наданням озброєнь Україні.

Олаф Шольц

На думку лідера опозиції, Шольц не слідує рішенням, прийнятим Бундестагом (німецьким парламентом - Ред.). "У федеральному уряді явно є стратегія або принаймні тактика затримок", - заявив Мерц в ефірі німецького телеканалу RTL. Підприємства військової промисловості раніше вже публічно скаржилися, що уряд Німеччини не дає їм дозвіл на експорт танків. "Це не гра у відкриту. Можуть бути причини не говорити всього, але тоді федеральний канцлер повинен дати це зрозуміти", - сказав Мерц.

++05.31++

Протидія Туреччини приєднанню до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Фінляндії та Швеції не пов'язана з її зв'язками з Росією чи президентом РФ Володимиром Путіним, запевнили агентство Bloomberg турецькі чиновники, з якими видання спілкувалось на умовах анонімності.

За їхніми словами, блокуванням вступу цих країн до Північноатлантичного альянсу Туреччина домагається визнання її стурбованості курдськими збройними формуваннями та зняття обмежень на експорт озброєнь. Також Анкара хоче таким чином бути знову включеною до можливості отримання винищувачів F-35, закупівлі бойових літаків F-16 та оновлення свого флоту, якої вона була позбавлена після закупівлі в РФ систем протиповітряної оборони С-400.

++05.07++

Державний секретар США Ентоні Блінкен скликає 18-19 травня нараду з європейськими міністрами з питань продовольчої безпеки для розроблення маршрутів вивезення української пшениці та кукурудзи після блокування кораблів Росією, повідомляє CNN. Як розповіли виданню американські дипломати, вирішення цієї проблеми є досить складним і поки розглядається широкий спектр сценаріїв експорту морським, залізничним, повітряним шляхами.

За даними державного департаменту США, український та російський ринок до війни складав майже третину світового імпорту пшениці. Україна ж була четвертим у світі експортером кукурудзи та п'ятим - пшениці. При цьому Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй щороку закупляла майже половину пшениці в Україні, а зараз попереджає про страшні наслідки, якщо українські порти не будуть відкриті.

Війська РФ знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин

++04.41++

Війська РФ повністю знищили в Харкові національний центр генетичних ресурсів рослин. Російський снаряд влучив у будівлю Інституту рослинництва ім. Юр'єва, де зберігалися зразки більш ніж 160 тисяч сортів рослин із усього світу, які збирали десятиліттями. Серед них були старовинні сорти, яким сотні років, і які вже не можна відновити.

Як зауважує парламентський комітет гуманітарної та інформаційної політики, це був єдиний такий банк в Україні та один із небагатьох в світі. "Український генетичний банк рослин пережив Другу світову, окупацію Харкова, але не пережив навалу росіян", - йдеться в повідомленні.

++04.19++

Запорізька обласна військова адміністрація стверджує, що в Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. "Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан", - ідеться у зведенні ОВА за підсумком доби 17 травня.

++03.56++

Оперативне командування Південь звітує про знищення російських складів боєприпасів 17 травня на Херсонщині у районі П'ятихаток і Степанівки. Також у повідомленні йдеться про знищення агентурної мережі РФ, яка мала забезпечити проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп у Миколаїв.

Канада може заборонити в'їзд Путіну та тисячі урядовців і військових РФ

++03.38++

У Сенаті Канади представили законопроєкт про заборону в'їзду президенту Росії Володимиру Путіну та понад тисячі російських посадовців і військових.

Володимир Путін

Міністр громадської безпеки Марко Мендічіно назвав документ однією зі складових притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні, повідомляє агенція Reuters.

Після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Канада постачає Києву озброєння та запровадила санкції проти російського оборонного сектору і сотень фізичних і юридичних осіб. У відповідь Росія заборонила в'їзд на свою територію прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та майже 600 інших громадян.

ЄС підготував план післявоєнної допомоги Україні на сотні мільярдів євро - ЗМІ

++03.14++

Європейська комісія планує затвердити в середу план фінансової допомоги Україні на післявоєнну відбудову, повідомило німецьке видання Sueddeutsche Zeitung із посиланням на проєкт документу в своєму розпорядженні. Згідно з ним, Євросоюз надасть Києву сотні мільярдів євро на понад 10 років із умовою боротьби з корупцією та проведенням реформ задля наближення до ЄС.

++02.46++

США думають над тим, щоби заблокувати можливість виплати Росією за держборгом, повідомляє американське фінансове видання Bloomberg із посиланням на джерела. За словами його співрозмовників, йдеться про анулювання з 25 травня ліцензії, яка дозволяє платити власникам облігацій. Такий крок пришвидшить дефолт РФ. Водночас зазначається, що остаточно рішення ще не ухвалене.

США запускають нову програму зі збору даних про воєнні злочини РФ

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Державний департамент США оголосив про запуск нової програми зі збору, аналізу та поширення інформації про воєнні злочини Росії в Україні.

Слідчий Міжнародного кримінального суду на Київщині

Програма започатковується зі стартовими інвестиціями в шість мільйонів доларів. Уряд США поділився з нею комерційними супутниковими знімками.

Документацію будуть публікувати на спеціальному сайті. Очікується, що ці дані можна буде використовувати в майбутніх цивільних і кримінальних юридичних процесах проти РФ.

Читайте детальніше: США запускають нову програму зі збору даних про воєнні злочини РФ

Ситуація в регіонах за добу

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Протягом 17 травня російські війська обстріляли 45 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували чи пошкодили 36 житлових будинків, шість промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток і аптеку. Внаслідок обстрілів загинули вісім мирних мешканців, четверо отримали поранення, серед них восьмирічна дитина. Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил.

На Харківщині внаслідок удару росіян по селищу Печеніги Чугуївського району поранення отримав 73-річний цивільний чоловік. При цьому в самому Харкові за день не було жодного обстрілу. "Все це дякуючи героїзму наших захисників, які відігнали російських окупантів", - написав у соцмережах голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Командування повітряних сил Збройних сил України заявляє про ураження протягом доби 17 травня 15 російських повітряних цілей: чотирьох крилатих ракет і 11 безпілотників. "Ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога", - йдеться у зведенні за добу.

Дев'ять з 11 російських безпілотників типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу Zala збили на Донбасі. Угруповання Об'єднаних сил також звітує про знищення за добу трьох російських танків, трьох артилерійських систем, шести одиниць бойової броньованої техніки та семи автомобілів, у тому числі однієї вантажівки з боєприпасами. Загалом за день українські військові відбили на Донбасі 12 атак армії РФ, на чотирьох локаціях тривають бої.

Уряд України припиняє держрегулювання цін на пальне

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Кабінет міністрів України вирішив тимчасово призупинити державне регулювання цін на пальне.

Черга на АЗС (ілюстративне фото)

Як розповіла в ефірі національного телемарафону перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, це робиться задля того, щоб оператори ринку мали можливість "наситити ринок необхідним ресурсом".

Уряд очікує, що граничні ціни на літр бензину не перевищуватимуть 52 гривні, а на дизельне пальне - 58 гривень. Якщо оператори зловживатимуть цінами, щодо них будуть запроваджувати санкції, запевнила Свириденко.

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Всесвітня організація охорони здоров'я закликає розслідувати удари російських військ по українських лікувальних закладах. З моменту повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну 24 лютого ВООЗ задокументувала 226 атак на медичні установи. "Ці удари не можна виправдати, і їх слід розслідувати", - заявив глава європейського управління Ганс Клюге в Києві.

Він також наголосив, що через війну кожен третій пацієнт в Україні не має достатнього доступу до ліків, а кожен п'ятий потребує психологічної допомоги. Крім того, він звернув увагу на ріст сексуального насильства.

Зеленський на Каннському фестивалі: Кіно не має бути німим

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Президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті 75-го Каннського кінофестивалю, де наголосив, що в умовах війни кіно не має мовчати.

Зеленський на відкритті Каннського кінофестивалю

Зокрема, він пригадав перший повністю звуковий фільм Чарлі Чапліна "Великий диктатор" 1940 року, який був сатирою на Адольфа Гітлера та нацизм. Зеленський наголосив, що якщо зараз, як і тоді знову є повномасштабна війна і диктатор, то "знову, як і тоді, потрібно, щоби кіно не було німим".

Зал аплодував йому стоячи.

Читайте детальніше: Зеленський на Каннському фестивалі: Кіно не має бути німим

Відеозвернення президента за підсумком 83-го дня війни в Україні

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Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний обстріл Львівщини 17 травня, обстріли Сумщини та Чернігівщини, удари в Луганській області та специфічну диверсійну активність росіян у прикордонних районах "створенням напруги". "Це спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході і півдні нашої країни", - сказав він у відеозверненні за підсумком 83-го дня війни в Україні.

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У відеозверненні за підсумком 83-го дня війни президент України Володимир Зеленський запевнив, що евакуаційна місія з "Азовсталі" в Маріуполі триває. "ЇЇ курують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - сказав він. Ніяких подробиць Зеленський не розповів.

Востаннє українська влада офіційно підтвердила вночі 17 травня, що з "Азовсталі" вивезли 264 військових, із яких 53 - важкопоранені, на непідконтрольну уряду територію Донецької області. Українські високопосадовці обіцяють, що військових повернуть додому в рамках обміну. Тим часом у Державній думі РФ заговорили про можливість законодавчої заборони обміну бійців "Азову" на полонених через їхнє визнання нібито "воєнними злочинцями".