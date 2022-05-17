США запускають нову програму зі збору даних про воєнні злочини РФ

Державний департамент США оголосив 17 травня про запуск нової програми зі збору, аналізу та поширення інформації про воєнні злочини Росії в Україні.

Дані будуть збирати з комерційних і відкритих джерел, наприклад, із супутникових знімків і соціальних мереж. Отриману документацію публікуватимуть на спеціальному сайті, щоби допомогти спростувати російську дезінформацію. Очікується, що зібрані докази можна буде використовувати в майбутніх цивільних і кримінальних юридичних процесах проти РФ.

Програма називається Conflict Observatory. За неї відповідальні провідна компанія-виробник географічних інформаційних систем Esri, лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, Смітсонівська ініціатива культурного порятунку та PlanetScape Ai, яка поєднує аналіз на основі штучного інтелекту зі супутниковими знімками та іншими даними. Уряд США поділився з ними комерційними супутниковими знімками.

Програма започатковується зі стартовими інвестиціями в 6 мільйонів доларів, які згодом будуть поповнюватись.

Читайте також: Воєнні злочини Росії в Україні: AI знайшла нові докази

Рекордна експертна група МКС в Україні

Тим часом головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив 17 травня, що МКС направив в Україну найбільшу виїзну групу експертів офісу прокурора за час його існування - 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування воєнних злочинів РФ. Завдання групи полягає у зборі показів свідків та оцінці криміналістичних і цифрових матеріалів так, щоб їх можна було використати в позовах проти РФ у кримінальному суді.

Розслідування МКС злочинів РФ в Україні на початку березня підтримали 42 країни, переважно з Європи, але не тільки, наприклад, Австралія, Канада, Колумбія, Чилі та Японія. Також власні слідства розпочали більше десяти держав Європейського Союзу, наприклад Німеччина, Естонія та інші.

Розслідуванням займається і сама Україна, на території якої були здійснені злочини. Їй допомагають слідчі з Польщі та Литви, експерти з Великобританії, Франції, Нідерландів та інших країн.

Читайте також: Як поліція фіксує сексуальні злочини військових РФ в Україні