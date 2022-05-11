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Воєнний злочин - один з міжнародно-правових злочинів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "воєнні злочини".
Про воєнні злочини говорять тоді, коли грубо порушується "закон війни", міжнародне гуманітарне право. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.