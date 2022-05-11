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Воєнні злочини

Воєнний злочин - один з міжнародно-правових злочинів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "воєнні злочини".

Про воєнні злочини говорять тоді, коли грубо порушується "закон війни", міжнародне гуманітарне право. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна зупинила наступ Росії у трьох областях - Генштаб ЗСУ

Україна зупинила наступ Росії у трьох областях - Генштаб ЗСУ 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями другої половини середи, 11 травня.
Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС 10.05.2022

ФРН наполягає на повному членстві України в Євросоюзі, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції у Києві.

Глава МЗС ФРН Бербок в Бучі: "Це могли б бути ми" (10.05.2022) 10.05.2022

Міністерка закордонних справ Німеччини ФРН Анналена Бербок відвідала Україну. У Бучі вона пообіцяла підтримати міжнародне розслідування воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ 10.05.2022

Німеччина цілком підтримає політично, фінансово та кадрово процес розкриття воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, запевнила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час відвідин Бучі.
Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

Сейм Литви визнав Росію терористичною державою 10.05.2022

Литовські парламентарі закликали створити міжнародний трибунал для кримінального переслідування всіх, хто причетний до воєнних злочинів Росії в Україні.
Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні

Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні 09.05.2022

Запит провести засідання щодо порушення РФ прав людини в Україні та воєнних злочинів підтримало майже 60 країн. Зустріч розпочнеться 12 травня об 11:00 за Києвом.

Вітчим зґвалтованої українки: "Я ненавиджу "русский мир" (07.05.2022) 07.05.2022

Мешканку Бучі Каріну Єршову зґвалтували і вбили під час російської окупації міста. Судмедексперти, що вивчають сотні тіл, знайдених після відступу російської армії, кажуть про масові випадки зґвалтування.

Воєнні злочини Росії в Україні: AI знайшла нові докази

Воєнні злочини Росії в Україні: AI знайшла нові докази 06.05.2022

AI вимагає притягнути до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах у Бородянці, Бучі та інших містах України. Правозахисники оприлюднили свою доповідь та нові докази.

Охоронець руїн в Бучі: "Все буде Україна!" (06.05.2022) 06.05.2022

Житель Бучі Григорій - охоронець у зруйнованому російськими снарядами гіпермаркеті. Його будинок так само знищений. І все ж, звірства росіян не знищили оптимізм чоловіка і його віру в те, що краще - попереду.

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні 05.05.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив використання сексуального насильства як зброї на війні Росії проти України. Він закликав країни ЄС подбати про особливі потреби жінок-біженок з України.

Як літнє подружжя виживає під обстрілами в Маріуполі (04.05.2022) 04.05.2022

Вижити і повернутися туди, де похована мати - головне бажання 62-річного Сергія з Маріуполя. Разом з дружиною він, як і ще близько ста тисяч мирних жителів, наразі залишається у блокадному місті.

Зґвалтування як знаряддя війни: свідчення жертв та шанси покарати винних (03.05.2022) 03.05.2022

Свідчень про випадки зґвалтувань дорослих і маленьких українок та українців, до яких вдавалися військові РФ, стає дедалі більше. Що розповідають постраждалі та психологи, які з ними працюють?

Чому українські біженці повертаються назад попри війну? - "Європа у фокусі" (02.05.2022) 02.05.2022

Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
Великобританія допоможе розслідувати звірства РФ в Україні

Великобританія допоможе розслідувати звірства РФ в Україні 29.04.2022

У травні група британських фахівців прибуде до України для розслідування воєнних злочинів, скоєних армією РФ.

Генпрокурор Ірина Венедіктова про воєнні злочини в Україні (29.04.2022) 29.04.2022

Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю DW про масштаби воєнних злочинів в Україні з моменту вторгнення Росії, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та розслідування злочинів на окупованих територіях.
Резолюція ПАРЄ: Для суду над керівництвом РФ потрібен спецтрибунал

Резолюція ПАРЄ: Для суду над керівництвом РФ потрібен спецтрибунал 28.04.2022

ПАРЄ просить прокурора МКС якнайшвидше завершити слідства за найбільш кричущими злочинами, імовірно скоєними російськими військовими в Україні, і видати ордер на арешт обвинувачених.
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