"Азовсталь": Київ підтвердив евакуацію 53 важкопоранених і ще 211 осіб

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила евакуацію українських військових із заводу "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області. Про це вона сказала у відеозверненні вночі вівторка, 17 травня.

"16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку", - сказала вона.

Для подальшого повернення евакуйованих додому буде здійснено процедуру обміну.

Щодо тих, хто ще лишається на території металургійного заводу, за їх словами, проводяться заходи з порятунку.

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