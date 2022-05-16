 ″Азовсталь″: Київ підтвердив евакуацію 53 важкопоранених і ще 211 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2022

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Новини

"Азовсталь": Київ підтвердив евакуацію 53 важкопоранених і ще 211 осіб

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що для подальшого повернення додому "азовців" буде здійснено процедуру обміну.

Українські військові на заводі Азовсталь 10 травня

Українські військові на заводі "Азовсталь" 10 травня

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила евакуацію українських військових із заводу "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області. Про це вона сказала у відеозверненні вночі вівторка, 17 травня.

"16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку", - сказала вона.

Для подальшого повернення евакуйованих додому буде здійснено процедуру обміну.

Щодо тих, хто ще лишається на території металургійного заводу, за їх словами, проводяться заходи з порятунку.

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