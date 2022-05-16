Десяток автобусів з українськими військовими виїздять з "Азовсталі" - Reuters

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій першої половини дня16 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини 16 травня (час київський).

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Міністри закордонних справ країн Євросоюзу дали політичну згоду на виділення ще 500 мільйонів євро на закупівлю зброї для України, передає кореспондент DW. Про це за підсумками засідання Ради ЄС повідомив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель. "Ми погодилися надати додаткові 500 мільйонів євро з Європейського інструменту підтримки миру на постачання зброї", - зазначив він.

Читайте більше: Боррель: У ЄС є згода виділити ще 500 мільйонів євро на зброю Україні

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До Харкова повернулися 600 тисяч людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, лише залізницею зараз щодня приїжджають близько двох тисяч людей.

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З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїздить з десяток автобусів з українськими військовими. Про це повідомляють співробітники агенції Reuters, які перебувают на місці. Інші деталі поки не наводяться.

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Командир полку "Азов" Денис Прокопенко у відео, викладеному у Telegram: "Захисники Маріуполя виконали наказ, незважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів (...) Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

Який саме наказ має Прокопенко, він не уточнює.

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Армія США уклала два контракти на загальну суму 309 мільйонів доларів (296 млн євро) на виробництво ракет для переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також випуск супутнього обладнання та надання послуг, повідомила американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin. Частину контрактів буде оплачено із коштів останнього пакета допомоги США Україні.

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Туреччина проти запланованого вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина проти запланованого вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган назвав Швецію "розплідником" терористичних організацій. За його словами, терористи сидять і у шведському парламенті. Обидві країни, заявив Ердоган, не видають тих людей, які нібито мають стосунки з терористами. При цьому турецький лідер вказав на Робітничу партію Курдистану та прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, який нібито причетний до спроби перевороту в Туреччині у 2016 році.

++19.55++

Відмова від покупки російської нафти означатиме для Угорщини необхідність повної модернізації енергосистеми, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто. Такий захід вимагатиме вкладень у розмірі 15-18 мільярдів євро і займе 5 років, додав він. Угорщина виступає проти можливого ембарго Євросоюзу на імпорт сирої нафти та нафтопродуктів з Росії та бачить у такому кроці загрозу своєму енергопостачанню.

Читайте більше: Будапешт вимагає від ЄС багатомільярдної компенсації за нафтове ембарго проти РФ

++19.05++

Віце-прем'єрка України Ірина Верещук зустрілася із главою канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхалом Дворчиком. Сторони обговорили створення фонду допомоги жінкам, які перебували в полоні, та дітям, які втратили батьків у війні.

++18.40++

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про загибель щонайменше 10 людей внаслідок прицільного обстрілу Сєвєродонецька російськими силами. Найбільше дісталося медмістечку, було обстріляно і багатоквартирні будинки в кількох районах міста, зазначив він. Гайдай закликав жителів, які вирішили залишитися у Сєвєродонецьку, не залишати укриття.

++18.15++

Володимир Зеленський обговорив із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою потреби у фінансовій підтримці української економіки. Президент України наголосив, шо Україна розраховує на подальшу плідну спільну роботу в підтримці фінансової стійкості.

++17.40++

Норвегія, Данія та Ісландія обіцяють допомогу Фінляндії та Швеції у разі атаки

Норвегія, Данія та Ісландія обіцяють допомогу Фінляндії та Швеції у разі атаки на них, поки ті проходять процес вступу до НАТО, йдеться у спільній заяві трьох скандинавських країн.

"Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова надати допомогу своїм скандинавським сусідам усіма необхідними засобами, якщо їхня територія зазнає агресії до вступу в НАТО", - йдеться у заяві прем'єра Норвегії Йонаса Гар Стере.

++16.45++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з економіки Паоло Джентілоні закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. "Зустрівся з комісаром Паоло Джентилоні. На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. ЄС також підтримає відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів і послуг в Єдиний ринок ЄС", - написав Кулеба у твіттері.

Читайте також: Дмитро Кулеба: Купуючи газ і нафту у Росії, ЄС платить двічі

++16.35++

Про досягнення домовленості щодо режиму тиші та вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі до контрольованого росіянами Новоазовська заявляє міністерство оборони Росії. Ця домовленість нібито досягнута з "представниками українських військовослужбовців" у Маріуполі, цитує міноборони РФ "Інтерфакс". Згідно з повідомленням, поранених українських військовослужбовців уже нібито доставляють у Новоазовськ.

++16.10++

Швеція офіційно оголосила намір приєднатися до НАТО. Шведська прем'єр-міністерка Магдалена Андерсон повідомила, що уряд ухвалив рішення повідомити Альянс про намір Стокгольма просити про членство. Щодо схвалення подання заявки на вступ до НАТО також є широка підтримка у парламенті, додала вона.

Читайте також: Швеція офіційно оголосила намір приєднатися до НАТО

++15.20++

Шольц продовжить зусилля посередника задля завершення війни

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) продовжуватиме свої спроби посередництва з метою припинення війни Росії проти України, заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). За його словами, нинішня війна загрожує перерости у позиційну, тож на цьому етапі важливо спробувати повернутись до переговорів задля того, щоб зупинити вбивства. Минулого тижня Шольц взяв на себе ініціативу в цьому питанні й спочатку поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, а потім із президентом Росії Володимиром Путіним, нагадав речник. Німецький канцлер домовився з Путіним про подовження переговорів. Хоч нинішня ситуація вкрай складна, але потрібно спробувати всі можливості, наголосив речник уряду ФРН.

++14.45++

510 підприємств переміщено із зони бойових дій у безпечні локації, йдеться у повідомленні міністерства економіки, передають "Українськi Новини". "Більше ніж половина з них (303) поновили свою діяльність на безпечних територіях. Ще 50 здійснюють монтаж обладнання та підключення комунікацій і почнуть працювати найближчим часом. Також 192 підприємства готуються до переїзду найближчим часом і перебувають на різних стадіях транспортування", - йдеться у ньому.

++14.40++

За минулі 2 місяці близько 60 тисяч мешканців Мелітополя (що становить понад половину населення) залишили місто. Такі дані навів очільник міста Іван Федорів у ефірі єдиного телемарафону.

++14.30++

На Сумщині під час бою з російською ДРГ загинув прикордонник. Про це повідомляє Глухівська міська рада. 44-річний головний сержант Олександр Поповченко отримав смертельне поранення під час спроби російських військ прорвати кордон.