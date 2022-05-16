Швеція офіційно оголосила намір приєднатися до НАТО

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерсон повідомила, що уряд ухвалив рішення повідомити Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) про намір Стокгольма просити про членство. "Посол Швеції у НАТО поінформує НАТО найближчим часом", - сказала Андресон журналістам у Стокгольмі у понеділок, 16 травня. "Ми залишаємо одну епоху, щоб вступити у нову", - додала глава уряду Швеції, цитує інформагенція AFP.

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За словами керівниці шведського уряду, заявку на вступ до Альянсу Стокгольм планує подати разом зі сусідньою Фінляндією. "У Швеції є багато чого, що варто захищати, і, за нашою оцінкою, це найкраще робити у складі НАТО", - додала Андерсон, яку цитує dpa.

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На пресконференції був також присутній голова опозиційної Поміркованої коаліційної партії Ульф Крістерсон. "Зараз ми живемо у небезпечний час", - пояснив Крістерсон, який також говорив про "історичний день". Раніше цього дня під час дискусії у парламенті більшість партій висловилися за членство країни у найбільшому оборонному альянсі світу.

Напередодні аналогічний намір оголосили президент та прем'єр-міністерка Фінляндії. У Гельсінкі пояснили, що до цього кроку підштовхнули дії Росії, зокрема розв'язана нею війна проти України.

Путін каже, що не має проблем зі Швецією й Фінляндією, але погрожує наслідками

Тим часом президент Росії Володимир Путін заявив на проведеному в Кремлі саміті глав держав та урядів країни ОДКБ, що у РФ "немає проблем" з Фінляндією та Швецією, котрі прагнуть вступу до НАТО. "Росія не має проблем із цими державами", - сказав Путін. Водночас він застеріг, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію цих двох північноєвропейських країн викличе дії у відповідь з боку Росії.

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