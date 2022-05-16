Боррель: У ЄС є згода виділити ще 500 мільйонів євро на зброю Україні

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу дали політичну згоду на виділення ще 500 мільйонів євро на закупівлю зброї для України. Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у понеділок, 16 травня, за підсумками засідання Ради Євросоюзу в Брюсселі, передає кореспондент DW.

"Ми погодилися надати додаткові 500 мільйонів євро з Європейського інструменту підтримки миру на постачання зброї", - зазначив Боррель. Після того, як це рішення остаточно затвердять, загальна сума виділених на зброю та припаси для України досягне двох мільярдів євро. При цьому цей обсяг глава дипломатії ЄС назвав "верхівкою айсберга", адже багато держав об'єднання надають Україні зброю, не просячи відшкодування з цих коштів.

За словами Борреля, на Раді ЄС запевнили, що продовжать допомагати Україні відбивати російську агресію фінансовою допомогою, лібералізацією торгівлі, а також сприянням експорту сільськогосподарської продукції.

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"Ми не визнаємо жодного квадратного кілометра української землі, захопленої росіянами, як ми не визнали (анексію. - Ред.) Криму. Ми не визнаємо жодної частини України частиною РФ, ми захищаємо територіальну цілісність України. Коли ми говоримо, що сподіваємося, що Україна переможе у цій війні, це означає, що вони зможуть вигнати загарбників за межі своїх кордонів", - сказав Жозеп Боррель.

Він також пообіцяв, що ЄС продовжить запроваджувати санкції проти Росії, аби "зробити ціну вторгнення непосильною для Кремля". Утім, Боррель

визнав, що згоди щодо шостого пакета санкцій поки не вдалося досягнути через питання нафтового ембарго. При цьому він запевнив, що Угорщина не погоджується на нього не через політичні, а через економічні міркування.

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