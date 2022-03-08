 У ЄС представили план, як допомогти Україні експортувати зерно | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

У ЄС представили план, як допомогти Україні експортувати зерно

Єврокомісія запропонувала план дій, які в умовах блокади Росією портів у Чорному морі мають допомогти Україні експортувати зерно й імпортувати продукти першої необхідності, наприклад, пальне.

Комбайн працює на пшеничному полі (архівне фото)

На експорт з України чекають 20 мільйонів тонн зерна (архівне фото)

Україна належить до найбільших світових експортерів сільськогосподарської продукції, такої як соняшникова олія, ячмінь, кукурудза та пшениця. Утім, російське вторгнення перекрило головний шлях її транспортування - через порти на Чорному морі йшло 90 відсотків цього експорту.

Продаж зерна дуже важливий для України, адже приносить близько 20 відсотків її експортних надходжень. Крім того, українське зерно потрібне для продовольчої безпеки інших країн. Аби допомогти його експортувати, Єврокомісія (ЄК) затвердила пакет заходів з допомоги транспортуванню товарів з України. Його у четвер, 12 травня, представила у Брюсселі єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан.

З України треба експортувати 20 мільйонів тонн зерна

Єврокомісарка розповіла, що в Україні зараз зберігається близько 40 мільйонів тонн зерна, половину з яких необхідно експортувати до кінця липня. Вона навела приклад, що з румунської Констанци минулого тижня вийшов корабель з 70 тисячами тонн українського зерна. Аби доставити його до румунського порту, знадобилися 49 барж і потягів. "Якщо ми все порахуємо, то побачимо, що для перевезення 20 мільйонів тонн зерна потрібні вражаючі 10 тисяч барж і майже 300 великих кораблів. Тож завдання перед нами гігантське", - зазначила Валеан.

Читайте також: Війна в Україні може спричинити голод до 100 мільйонів людей - експерт

Ухвалений Єврокомісією план щодо транспортних коридорів солідарності між ЄС та Україною містить 20 дій. "Єврокомісія не може замінити собою транспортних операторів з ЄС чи продавців українського зерна, але що ми можемо зробити, так це допомогти зв'язати перших з другими та розробити нові сполучення між кордонами України та портами в ЄС", - зазначила єврокомісарка. Одна з дій плану - ЄК створює платформу, на якій українські міністерства, інші органи влади та експортери зможуть зв'язуватися з транспортними компаніями. А кожна держава ЄС має створити контактний пункт, який займатиметься розв'язанням логістичних проблем.

"Щоб перебрати на себе якомога більшу частку обсягів, які раніше йшли через українські морські порти, всі види транспорту треба мобілізувати до їхньої максимальної здатності", - говориться у плані дій.

Читайте також: Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС

Вузькі місця транспортного сполучення між Україною та ЄС

Єврокомісія оцінила основні вузькі місця сполучення. Зокрема зараз з українського боку кордону з Польщею та Румунією стоять і чекають тисячі вагонів із зерном. Середній час їхнього очікування на кордоні складає 16 днів, а у деяких випадках - і місяць.

Одна з головних проблем - різниця у ширині колій між українською та європейською залізницею. Тому для перевезення через кордон потрібно або змінювати на вагонах візки з колесами, або перевантажувати з українських вагонів у європейські. За даними ЄК, нинішні можливості для цього є набагато менші за потребу. Тому брюссельські чиновники просять компанії виділити або ж виробити пересувні перевантажувачі зерна. Ще один варіант - транспортувати зерно в контейнерах, адже їх можна швидко перевантажити кранами з українських залізничних платформ на європейські.

Читайте також: Україна: долю війни вирішує залізниця?

Для вантажівок тривалість очікування часто перевищує 12 годин. Утім, тут є багато інших проблем, наприклад, нестача вантажівок і водіїв.

Затримки спричиняються також бюрократією. Зараз прикордонні, зокрема, фітосанітарні, перевірки можуть тривати кілька днів. Тому Єврокомісія просить проводити лише вибірковий контроль і спростити його, а також зробити персонал для його проведення доступним цілодобово сім днів на тиждень.

Чоловік біля гори зерна на Запоріжжі (архівне фото)

Загалом в Україні, за словами єврокомісарки Адіни Валеан, нині зберігається близько 40 мільйонів тонн зерна (архівне фото)

План дій містить звернення до міжнародних фінансових організацій та кредитних агентств надати додаткові гарантії для транспортних компаній з ЄС, щоб вони не боялися відправляти свої вагони, вантажівки чи баржі до України. Також у Єврокомісії чекають на мандат від Ради ЄС для укладання угоди з Україною щодо лібералізації дорожнього транспорту.

"Єврокомісія закликає надати пріоритет українському сільськогосподарському експорту", - зазначається у плані дій. Знаходження альтернативних шляхів допоможе й постачати до України гуманітарну допомогу, пальне чи добрива.

Продовження європейської залізничної колії в Україну

Скільки зерна дозволять Україні експортувати ці екстрені заходи? На запитання кореспондента DW Валеан заявила, що у Єврокомісії робили розрахунки, утім, жодних цифр вона не навела. Так само вона не сказала, наскільки дорожчим буде транспортувати українську продукцію спершу до ЄС, а вже звідти кораблями до Африки, на Близький Схід чи в Китай. Натомість вона зазначила, що використовувати треба всі можливості - і залізницю, і автомобільні дороги, і річки.

Читайте також: Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка

Також Єврокомісія запропонувала більш довгострокові заходи, аби на постійній основі покращити сполучення України з ЄС. Так, у Брюсселі хочуть покращити судноплавність коридору Рейн-Дунай. ЄК також оцінить можливість продовження європейських залізничних колій в Україну та Молдову. Крім того, ЄК дала свою згоду на угоду з Києвом щодо перегляду мап Транс'європейської транспортної мережі TEN-T. Це пріоритетні проєкти, які мають розвинути ключові транспортні коридори між Україною та ЄС.

  • Дорожнеча у Німеччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Дорожнеча у Німеччині

    У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.

  • Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.

  • Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.

  • Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.

  • Протести у Перу

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Протести у Перу

    У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.

  • Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.

  • Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.

  • Скільки коштує тепер ця риба?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Скільки коштує тепер ця риба?

    Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.

  • Війна як шанс для економіки?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Війна як шанс для економіки?

    Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.

    Автор: Клаудія Ден


Також за темою

07.03.2022 A view shows buildings damaged by shelling, amid the Russian invasion of Ukraine, in Zhytomyr region, Ukraine, in this handout picture released March 7, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Збитки транспортної інфраструктури України сягнули 10 мільярдів доларів 08.03.2022

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков оцінив шкоду, завдану війною транспортній інфраструктурі України. На думку урядовця, більшість об'єктів вдасться відновити за рік.

Реклама

Докладно

Комбайн працює на пшеничному полі (архівне фото)

У ЄС схвалили план, як допомогти Україні експортувати зерно

Через блокування Росією портів у Чорному морі Україна втратила основну можливість експортувати зерно.  

НПЗ у Шведті PCK Raffinerie, що належить Роснефти

Життя після "Роснефти". Берлін вирішує долю НПЗ у Шведті

Ембарго на нафту з Росії загрожує німецькому заводу "Роснефти", що повністю залежить від трубопроводу "Дружба".  