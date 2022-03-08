У ЄС представили план, як допомогти Україні експортувати зерно

Україна належить до найбільших світових експортерів сільськогосподарської продукції, такої як соняшникова олія, ячмінь, кукурудза та пшениця. Утім, російське вторгнення перекрило головний шлях її транспортування - через порти на Чорному морі йшло 90 відсотків цього експорту.

Продаж зерна дуже важливий для України, адже приносить близько 20 відсотків її експортних надходжень. Крім того, українське зерно потрібне для продовольчої безпеки інших країн. Аби допомогти його експортувати, Єврокомісія (ЄК) затвердила пакет заходів з допомоги транспортуванню товарів з України. Його у четвер, 12 травня, представила у Брюсселі єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан.

З України треба експортувати 20 мільйонів тонн зерна

Єврокомісарка розповіла, що в Україні зараз зберігається близько 40 мільйонів тонн зерна, половину з яких необхідно експортувати до кінця липня. Вона навела приклад, що з румунської Констанци минулого тижня вийшов корабель з 70 тисячами тонн українського зерна. Аби доставити його до румунського порту, знадобилися 49 барж і потягів. "Якщо ми все порахуємо, то побачимо, що для перевезення 20 мільйонів тонн зерна потрібні вражаючі 10 тисяч барж і майже 300 великих кораблів. Тож завдання перед нами гігантське", - зазначила Валеан.

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Ухвалений Єврокомісією план щодо транспортних коридорів солідарності між ЄС та Україною містить 20 дій. "Єврокомісія не може замінити собою транспортних операторів з ЄС чи продавців українського зерна, але що ми можемо зробити, так це допомогти зв'язати перших з другими та розробити нові сполучення між кордонами України та портами в ЄС", - зазначила єврокомісарка. Одна з дій плану - ЄК створює платформу, на якій українські міністерства, інші органи влади та експортери зможуть зв'язуватися з транспортними компаніями. А кожна держава ЄС має створити контактний пункт, який займатиметься розв'язанням логістичних проблем.

"Щоб перебрати на себе якомога більшу частку обсягів, які раніше йшли через українські морські порти, всі види транспорту треба мобілізувати до їхньої максимальної здатності", - говориться у плані дій.

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Вузькі місця транспортного сполучення між Україною та ЄС

Єврокомісія оцінила основні вузькі місця сполучення. Зокрема зараз з українського боку кордону з Польщею та Румунією стоять і чекають тисячі вагонів із зерном. Середній час їхнього очікування на кордоні складає 16 днів, а у деяких випадках - і місяць.

Одна з головних проблем - різниця у ширині колій між українською та європейською залізницею. Тому для перевезення через кордон потрібно або змінювати на вагонах візки з колесами, або перевантажувати з українських вагонів у європейські. За даними ЄК, нинішні можливості для цього є набагато менші за потребу. Тому брюссельські чиновники просять компанії виділити або ж виробити пересувні перевантажувачі зерна. Ще один варіант - транспортувати зерно в контейнерах, адже їх можна швидко перевантажити кранами з українських залізничних платформ на європейські.

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Для вантажівок тривалість очікування часто перевищує 12 годин. Утім, тут є багато інших проблем, наприклад, нестача вантажівок і водіїв.

Затримки спричиняються також бюрократією. Зараз прикордонні, зокрема, фітосанітарні, перевірки можуть тривати кілька днів. Тому Єврокомісія просить проводити лише вибірковий контроль і спростити його, а також зробити персонал для його проведення доступним цілодобово сім днів на тиждень.

Загалом в Україні, за словами єврокомісарки Адіни Валеан, нині зберігається близько 40 мільйонів тонн зерна (архівне фото)

План дій містить звернення до міжнародних фінансових організацій та кредитних агентств надати додаткові гарантії для транспортних компаній з ЄС, щоб вони не боялися відправляти свої вагони, вантажівки чи баржі до України. Також у Єврокомісії чекають на мандат від Ради ЄС для укладання угоди з Україною щодо лібералізації дорожнього транспорту.

"Єврокомісія закликає надати пріоритет українському сільськогосподарському експорту", - зазначається у плані дій. Знаходження альтернативних шляхів допоможе й постачати до України гуманітарну допомогу, пальне чи добрива.

Продовження європейської залізничної колії в Україну

Скільки зерна дозволять Україні експортувати ці екстрені заходи? На запитання кореспондента DW Валеан заявила, що у Єврокомісії робили розрахунки, утім, жодних цифр вона не навела. Так само вона не сказала, наскільки дорожчим буде транспортувати українську продукцію спершу до ЄС, а вже звідти кораблями до Африки, на Близький Схід чи в Китай. Натомість вона зазначила, що використовувати треба всі можливості - і залізницю, і автомобільні дороги, і річки.

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Також Єврокомісія запропонувала більш довгострокові заходи, аби на постійній основі покращити сполучення України з ЄС. Так, у Брюсселі хочуть покращити судноплавність коридору Рейн-Дунай. ЄК також оцінить можливість продовження європейських залізничних колій в Україну та Молдову. Крім того, ЄК дала свою згоду на угоду з Києвом щодо перегляду мап Транс'європейської транспортної мережі TEN-T. Це пріоритетні проєкти, які мають розвинути ключові транспортні коридори між Україною та ЄС.