Війна в Україні може спричинити голод до 100 мільйонів людей - експерт

За найгіршого сценарію розвитку подій, війна, яку проти України розв'язала Росія, може спричинити голод, від якого постраждає до 100 мільйона осіб, вважає німецький експерт у галузі аграрної економіки, професор Боннського університету Матін Каїм (Matin Qaim).

Росія та Україна вирощують близько третини загального обсягу пшениці та п'ятої частини кукурудзи, що продаються на світовому ринку, а також виробляють три чверті світових обсягів соняшникової олії, розповів фахівець в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Повну версію розмови опубліковано у суботу, 12 березня.

Обидві країни експортують значні обсяги продовольства до Північної Африки та країн Близького Сходу, зокрема, до Єгипту, Лівії та Лівану, наголосив професор. До того ж від вторгнення російських сил в Україну та економічних наслідків війни можуть постраждати "ще бідніші країни, де вже зараз голодує більшість населення", заявив він. Йдеться про такі країни як Сомалі, Чад, Мадагаскар та Бангладеш.

Читайте також: Україна контролюватиме ціни на деякі ліки та продукти

Підвищення цін на добрива також стане проблемою

За словами експерта, значне зростання цін на пшеницю відчуватиметься й у Німеччині, хоч для більшості жителів країни, ціни на харчові продукти не зміняться.

До того ж зараз зростають ціни на добрива, оскільки Росія - важливий постачальник цього продукту. "Це серйозна проблема, особливо для найбідніших країн Африки. На відміну від Європи, у більшості фермерів немає можливості витрачати кошти на дорогі добрива, хоча у цьому є сенс за високих цін на зерно", - зазначив Каім.

За його оцінками відмова від добрив може призвести до скорочення врожаїв на 20-30 відсотків.

Читайте також: Війна Росії проти України: чи реальна загроза Третьої світової?

Україна забороняє експорт добрив

У суботу, 12 березня, міністр аграрної політики України Роман Лещенко повідомив, що Київ запроваджує заборону на експорт добрив з країни. "У зв'язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд запроваджує нульову квоту для їхнього експорту. Тобто фактичну заборону на вивезення добрив з України", - повідомив він.

Йдеться про азотні, фосфорні та калійні мінеральні та хімічні добрива.

Німеччина закликає до розгортання програми проти голоду у бідних країнах

Тим часом у Німеччині закликають до якомога швидшого розгортання програми міжнародної підтримки, що буде спрямована на протистояння загрозі голоду внаслідок припинення імпорту насіння та зерна з України та Росії. На ініціативі наполягає міністерка ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze).

"Якщо війна завадить посівній або збору врожаю, заблокує експортні маршрути та спровокує зростання цін, це миттєво позначиться на багатьох більш бідних країнах", - заявила вона у коментарі газеті Augsburger Allgemeine.

Міністерка наголосила, що це також становитиме загрозу політичній стабільності в залежних від імпорту країнах.