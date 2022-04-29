Перше судно з українським зерном на експорт вийшло з порту в Румунії

Вперше від початку повномасштабної війни РФ в Україні за кордон відправили партію українського зерна. Вантаж у 71 тонну, який прибув з України залізницею, завантажили на судно в румунському порту Констанца, яке вийшло з порту, повідомляє Reuters із посиланням на менеджера портового оператора Comvex.

Оскільки Росія блокує морські порти України від 24 лютого, Україна змушена відправляти вантажі потягом через свій західний кордон або через невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії.

"Підтримати експорт українського зерна - означає запобігти колосальній хвилі світового голоду, спровокованій блокуванням українських портів", - цитує агентство главу портового оператора Comvex Віорела Панайта.

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Він зазначив, що цього тижня оператор також завершив завантаження близько 35 тисяч тонн української залізної руди. Очікується, що друге судно буде завантажено приблизно 15 травня.

Крім того, ще близько 80 тисяч тонн українського зерна перебувають у дорозі до Констанци, повідомив менеджер порту. Однак надалі, як стверджує Панайт, потрібно працювати над сполучною інфраструктурою порту.

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"Інфраструктура навколо порту є проблемою для всієї економічної діяльності в Румунії... повільний доступ призводить до додаткових витрат у цих галузях", - розповів глава портового оператора.

До повномасштабної війни РФ Україна щомісяця експортувала до п'яти мільйонів тонн сільгосппродукції через морські порти Одеси та Миколаєва. Та внаслідок їхнього блокування військовими кораблями РФ експорт знизився у 10 разів. Це призводить до щомісячного недоотримання Україною 1,5 мільярда доларів експортних прибутків.