 ООН попереджає про загрозу продовольчої кризи у світі через війну в Україні | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

ООН попереджає про загрозу продовольчої кризи у світі через війну в Україні

Всесвітня продовольча програма ООН поперджає про загрозу продовольчої кризи в зонах конфлікту в Україні. Також перебої в експорті зернових з України через війну можуть спричинити кризу в усьому світі.

Центр біженців у Перемешлі, Польща

Центр біженців у Перемешлі, Польща

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) попереджає про загрозу продовольчої кризи в зонах бойових дій в Україні, а також про те, що перебої у виробництві та експорті з України можуть загрожувати продовольчій безпеці в усьому світі. Таку заяву організація оприлюднила у п'ятницю, 4 березня.

"У рік, коли світ вже стикається з безпрецедентним рівнем голоду, дуже трагічно спостерігати, як голод піднімає голову в тому місці, яке ще недавно називалось житницею Європи", - сказав директор ВПП ООН Девід Бізлі.

Читайте також: У ЄС ухвалили рішення щодо тимчасового захисту для українських біженців

"Кулі та бомби в Україні можуть підняти глобальну кризу голоду до рівня, якого ми не бачили раніше", - сказав Бізлі, який, як стверджує ВПП ООН, відвідав плацдарм на польсько-українському кордоні.

Агенція, що базується в Римі, створює центри в країнах, що межують з Україною, щоб допомагати з доправленням продовольчої допомоги в Україну, а також допомагати біженцям, які тікають від бойових дій.

Росія та Україна напередодні домовилися про створення гуманітарних коридорів у ділянках запеклих боїв, посиливши наплив біженців до західних країн-сусідок України.

Надходили повідомлення про "серйозну нестачу" їжі та води в Києві та Харкові, йдеться у заяві ВПП.

Оскільки Росія та Україна забезпечують близько 29 відсотків світових обсягів торгівлі пшеницею, серйозні перебої у виробництві та експорті можуть призвести до зростання цін на продовольство, які вже досягли 10-річного максимуму.

"Це підірве продовольчу безпеку мільйонів людей, особливо тих, хто вже перебуває в стресовому стані через високий рівень продовольчої інфляції в їхніх країнах", - заявила ВПП.

Дивитись відео 02:40

Західний "гуманітарний коридор": як доправляють гуманітарну допомогу з Європи? (03.03.2022)

Реклама

Докладно

Ukraine | Panzersperre in Kiew

Київ намагається озброїти всіх охочих воювати

Столиця України наїжачилася оборонними спорудами. Цивільні докладаються до забезпечення війська всім необхідним.  

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають

Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?  