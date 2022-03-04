ООН попереджає про загрозу продовольчої кризи у світі через війну в Україні

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) попереджає про загрозу продовольчої кризи в зонах бойових дій в Україні, а також про те, що перебої у виробництві та експорті з України можуть загрожувати продовольчій безпеці в усьому світі. Таку заяву організація оприлюднила у п'ятницю, 4 березня.

"У рік, коли світ вже стикається з безпрецедентним рівнем голоду, дуже трагічно спостерігати, як голод піднімає голову в тому місці, яке ще недавно називалось житницею Європи", - сказав директор ВПП ООН Девід Бізлі.

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"Кулі та бомби в Україні можуть підняти глобальну кризу голоду до рівня, якого ми не бачили раніше", - сказав Бізлі, який, як стверджує ВПП ООН, відвідав плацдарм на польсько-українському кордоні.

Агенція, що базується в Римі, створює центри в країнах, що межують з Україною, щоб допомагати з доправленням продовольчої допомоги в Україну, а також допомагати біженцям, які тікають від бойових дій.

Росія та Україна напередодні домовилися про створення гуманітарних коридорів у ділянках запеклих боїв, посиливши наплив біженців до західних країн-сусідок України.

Надходили повідомлення про "серйозну нестачу" їжі та води в Києві та Харкові, йдеться у заяві ВПП.

Оскільки Росія та Україна забезпечують близько 29 відсотків світових обсягів торгівлі пшеницею, серйозні перебої у виробництві та експорті можуть призвести до зростання цін на продовольство, які вже досягли 10-річного максимуму.

"Це підірве продовольчу безпеку мільйонів людей, особливо тих, хто вже перебуває в стресовому стані через високий рівень продовольчої інфляції в їхніх країнах", - заявила ВПП.