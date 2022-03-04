Війна Росії проти України: хроніка подій 4 березня

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 4 березня (15 година) читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня (час київський).

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за начебто "фейки" про дії російських військовослужбовців, пише російський "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу Кремля. Йдеться про інформацію, що не відповідає офіційній позиції держави.

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У Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактар (Bayraktar - безпілотний літальний апарат). Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко у Telegram.

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Представниця США в ООН Лінда Томас Грінфілд назвала нічну атаку Росії на Запорізьку атомну електростанцію небезпечною ескалацією, яка "являє страшну загрозу для всієї Європи та світу". У своєму зверненні на екстреному засіданні Радбезу ООН вона також закликала президента Путіна зупинити гуманітарну катастрофу, припинити війну та припинити ці "безсовісні напади на народ України". "Путін повинен зупинити це божевілля і зупинити його зараз", - зазначила вона.

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Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування соцмережі Facebook у Росії. У відомстві повідомили, що це є заходом у відповідь за блокування акаунтів російських ЗМІ. В останні дні соціальною мережею доступ був обмежений до акаунтів телеканалу "Звезда", інформаційного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, інформаційних ресурсів "Лента.ру" та "Газета.ру", уточнили у відомстві.

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Секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу повідомив, що найнапруженішими напрямками у боях з російською армією залишаються Маріуполь, Миколаїв. За повідомленнями української розвідки, Путін хоче залучити до військової операції Росії в Україні сили країн ОДКБ, до яких належать, зокрема, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія. Також Данілов звернувся до депутатів партії ОПЗЖ, щоб вони не "вешталися по блокпостах і не фотографували їх, бо депутатів розстріляють на місці". Раніше бійці Тероборони Києва затримали нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, коли той фотографував блокпост.

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Рада Безпеки ООН у понеділок, 7 березня, проведе ще одне засідання щодо України. Цього разу йтиметься про гуманітарну ситуацію, яка виникла в країні внаслідок військового вторгнення Росії. За даними дипломатів, на яких посилається інформагенція dpa, засідання заплановано на 22 годину за київським часом. Поки що незрозуміло, чи буде представлений до обговорення проєкт резолюції Франці щодо покращення гуманітарної ситуації в Україні. За інформацією ЗМІ, за кулісами триває суперечка між західними країнами щодо згадки Росії у тексті резолюції. Франція, за цими даними, проти такої згадки, аби уникнути вето росіян у Радбезі.

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Україна повернула під контроль військовий аеродром "Кульбакіно" у Миколаєві. Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства оборони. Утім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім на своїй сторінці в Facebook повідомив, що російські війська "йдуть у контрнаступ на аеродром". Раніш Кім заявляв, що російські війська увійшли до Миколаєва, там триває бій.

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Підрозділ фінансової розвідки Банку Італії, відомий як UIF, закликав італійські банки повідомити про всі заходи, застосовані для заморожування активів осіб і організацій, які підпадають під санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. UIF якнайшвидче очікує інформацію про вартість і характер активів від банків.

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Військові операції навколо ядерних об'єктів та іншої критично важливої цивільної інфраструктури є "неприйнятними" і "вкрай безвідповідальними". Про це у п'ятницю, 4 березня, заявила заступниця генсека ООН з політичних питань Роземарі ДіКарло під час засідання Ради Безпеки ООН. "Напади на об'єкти ядерної енергетики суперечать міжнародному гуманітарному праву... Необхідно вжити всіх зусиль, щоб уникнути катастрофічного ядерного інциденту", - сказала Ді Карло. Екстрене засідання Ради Безпеки ООН зібрали на тлі нападу російських військ на Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі. Внаслідок атаки на території АЕС виникла пожежа, яку зрештою ліквідували підрозділи ДСНС України. Наразі радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

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Переговори з РФ потрібні, втім війну закінчить сама Україна. Про це у п'ятницю, 4 березня заявив радник керівника Офісу президента України та член української делегації на переговорах Михайло Подоляк в ексклюзивному коментарі DW у Львові. "Переговори потрібні, ми будемо їх вести, доводити свою правоту, але війну закінчить сама Україна. Закінчить її, як вона має її закінчити - як країна, яка не буде здаватися. Переговори - лише додатковий логістичний інструмент, аби проговорити умови, на яких це все буде закінчено", - зазначив Подоляк. За його словами, червоні лінії української делегації вже давно окреслив президент Зеленський - це свобода та територіальна цілісність України. "Не віддамо землю ні в якому вигляді, ні в якому розмірі, ні в якому напрямку. Він нам точно дає завдання, в рамках якого ми відпрацьовуємо переговорний процес. Абсолютно точно всю конструкція того, яким буде післявоєнний світ, вибудує пан Володимир Зеленський, і він буде дуже чудовий", - зазначив радник керівника ОП.

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Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома. Про це повідомила речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан. Рятувальники намагались виїхати на місце катастрофи, але їх обстріляли російські війська. Раніше ракетними ударами авіації РФ у місті було зруйновано кілька житлових будинків.

++18.25++

Мер Маріуполя Вадим Бойченко просить негайно організувати гуманітарні коридори, аби люди могли покинути приазовське місто. Для цього, за його словами, потрібен режим тиші. Також Бойченко заперечує стабільну ситуацію у місті. П'ять днів Маріуполь невпинно обстрілюють з різної зброї війська РФ та проросійських сепаратистів. Місто залишилось без тепла, води та електроенергії, закінчуються продукти, повідомив Бойченко. У лікарнях Маріуполя три сотні поранених, але лікарні, за його словами, також обстрілюють.

++18.09++

Правління Європейського банку інвестицій схвалило негайну фінансову підтримку Україні обсягом 668 мільйонів євро. Під час екстреної зустрічі члени правління висловили співчуття та засудили жорстоку, незаконну та невиправдану агресію Росії проти України. Негайна фінансова підтримка стане доступною протягом кількох днів. Це допоможе українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, включно з закупівлею продуктів харчування, медичного забезпечення та палива для громадян.

++17.41++

Люди з України, які рятуються від війни, яку веде Росія, отримають тимчасовий захист у Євросоюзі. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС на своєму засіданні у п'ятницю, 4 березня, повідомили в пресслужбі інституції. Тимчасовий захист дає право на проживання у країнах ЄС, а також надає доступ, зокрема, до ринку праці та медичної допомоги. Спершу він діятиме один рік, якщо ситуація не зміниться на краще. Тимчасовий захист почне діяти з моменту публікації рішення Ради ЄС. Воно очікується того самого дня.

++17.32++

Міністри закордонних справ країн НАТО виключили відправлення своїх бойових літаків або сухопутних військ до України. Про це за підсумками їхнього засідання у Брюсселі у п'ятницю, 4 березня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент DW. "Держави-члени НАТО погодилися, що літаки НАТО не повинні діяти у повітряному просторі України, а війська не повинні бути на території України", - повідомив генсек. Мета - уникнути прямої конфронтації НАТО та Росії.

++17.29++

Згідно зі звітом Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), який опублікували у п'ятницю, 4 березня, за час війни Росії в України зафіксовано 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Статистика охоплює період з 4-ї години 24 лютого 2022 року до 0 годин 4 березня 2022 року. Втрати налічують 532 загиблих (серед них 19 дітей) і 675 поранених (серед них 31 дитина).

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Росія веде війну проти України "варварським способом". Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перед початком екстреного засідання Ради ЄС, у якому участь візьме також держсекретар США Ентоні Блінкен. "Сьогодні ми бачимо потворне обличчя війни, яка спалахнула біля наших кордонів. Росіяни бомблять і обстрілюють все: лікарні, будинки, школи. Є багато цивільних жертв. Це варварський спосіб ведення війни", - наголосив Боррель. "Це війна Путіна. І Путін повинен припинити цю війну", - додав він і нагадав, що аби посприяти цьому, ЄС уже надає зброю для самозахисту України, допомагає біженцям, які рятуються від війни, та запровадив санкції щодо Росії.

++17.00++

У телефонній розмові канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента РФ Володимира Путіна до припинення вогню в Україні. "Канцлер закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до ділянок бойових дій", - ідеться в повідомленні речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта. Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували третій раунд переговорів на ці вихідні. Шольц і Путін також домовилися про подальші переговори найближчим часом.

++16.21++

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у п'ятницю, 4 березня, о 18.30 за київським часом для обговорення нападу Росії на Запорізьку АЕС в Україні, пише Reuters з посиланням на дипломатів. Напередодні ввечері російські окупаційні війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію під час запеклих боїв на південному сході України, що спричинило глобальну тривогу. Втім, зрештою вони допустили підрозділи ДСНС на територію ЗАЕС, величезне полум'я в навчальному корпусі станції загасили зранку 4 березня. Наразі радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

++15.35++

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають до міста фури з гуманітарною допомогою. Він припускає, що РФ спеціально довели ситуацію до критичної, а тепер готуються привезти до Херсона свій "порятунок", щоб люди "на камеру подякували "благодійникам". Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що Росія планує інсценувати в місті акцію з закликами про створення "окремої республіки ".

++15.17++

Російське видання "Медуза" повідомило, що за словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль відмовляється від прямої розмови Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. У четвер, 4 березня, президент України під час розмови з іноземними ЗМІ закликав Путіна до прямих перемовин.

++15.00++

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає врятувати Ворзель на Київщині від гуманітарної катастрофи. На своїй сторінці у Facebook Денісова звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та міжнародних правозахисних організацій із закликом сприяти створенню безпечної евакуації цивільного населення міста відповідно до міжнародних норм. "Мирні мешканці та діти постійно перебувають у підвалах без їжі та води. Літні люди в будинку для людей похилого віку - без ліків і речей першої необхідності", - написала Денісова у Facebook 4 березня. Вона додала, що на переважній території міста немає світла, води й опалення, а відновити їх неможливо через постійні обстріли. Денісова звернула увагу на те, що для виїзду з міста не створено жодного гуманітарного коридору.