Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка

Російські війська вивозять вкрадений з України врожай на територію Росії, до Криму та на суховантажі у Середземному морі, звідки, найімовірніше, переправлять його до Сирії, повідомляє головне управління розвідки (ГУР) міноборони України у вівторок, 10 травня.

"В даний час відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найімовірніша країна призначення вантажу - Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачати до інших країн Близького Сходу", - йдеться у повідомленні розвідки у Facebook.

Російські війська також готують до транспортування на територію РФ зерна та насіння соняшника із Запорізької області, зазначає ГУР. За даними українських військових, звідти до Криму виїхала колона російських вантажівок, завантажених зерном, вилученим із сховищ області.

У бік російського кордону також вивозять зерно із Харківської області, ще 1500 тонн зернових вивезено із Херсонської області до Криму, повідомляє розвідка. Окрім зернових, російські війська везуть до Криму "великі обсяги викрадених в Україні овочів - буряків, картоплі, капусти", стверджує ГУР МО.

Росія вивозить український урожай на продаж

Українські ЗМІ неодноразово повідомляли, що Росія краде сільськогосподарське обладнання та тисячі тонн зерна в українських фермерів в окупованих районах. Про це також із посиланням на джерела писало американське видання CNN. Цей процес активізувався останніми тижнями на тлі зміцнення російських військ у багатих сільськогосподарських Херсонській та Запорізькій областях на півдні країни, зазначав телеканал.

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За даними Київської школи економіки, напередодні російського вторгнення до експорту з України було готово шість мільйонів тонн пшениці та 15 мільйонів тонн кукурудзи, більша частина яких перебувала на півдні країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує продати вивезене з України зерно та вже знайшла на нього покупців. "Я не хочу зараз це говорити. Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати у Росії наш урожай, який вкрали з України. Ми маємо назви цих держав", - розповів Зеленський в інтерв'ю Fox News.

Загроза голоду через війну

До початку війни Україна була одним із найбільших у світі виробників пшениці та кукурудзи. У 2020 році в країні було зібрано 30 мільйонів тонн кукурудзи та близько 25 мільйонів тонн пшениці. Від експорту зернових з України залежало багато країн північної Африки.

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Через російське вторгнення в українських портах було заблоковано майже 4,5 мільйона тонн зерна, повідомив директор відділення Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй у Німеччині Мартін Фрік (Martin Frick).

Міжнародні організації та лідери країн попереджали, що через війну в Україні у світі може виникнути реальна загроза нестачі продовольства. Вторгнення Росії в Україну може призвести до того, що у злиднях і голоді можуть опинитися до 1,7 мільярда людей, попередив генсек ООН Антоніу Гутерріш.