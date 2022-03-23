 У ЄС планують збільшити агровиробництво на тлі війни в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2022

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Новини

У ЄС планують збільшити агровиробництво на тлі війни в Україні

Для протидії наслідкам російського вторгнення в Україну для глобальних ринків продовольства, в ЄС задумали значно збільшити посівні площі та виробництво харчів.

Війна в Україні породжує істотні загрози для світової продовольчої безпеки

Війна в Україні породжує істотні загрози для світової продовольчої безпеки, переконані в Брюсселі

Щоб запобігти загостренню проблеми голоду й недоїдання у ​​світі внаслідок війни в Україні, фермерам у ЄС у майбутньому дозволять використовувати як посівні площі орні землі, що раніше використовували з метою захисту довкілля. У майбутньому на таких площах можна буде вирощувати сільгоспкультури та корми для тварин, щоб збільшити виробництво, оголосила в середу, 23 березня, Європейська Комісія (ЄК).

Крім того, фермерам в ЄС буде надано фінансову підтримку на суму в майже 500 мільйонів євро. Це необхідно для того, щоб згладити наслідки зростання цін на добрива та паливо й щоб це не позначилося негативно на продовольчій безпеці. Пріоритет надаватиметься фермерам, які виробляють сільгосппродукцію на принципах сталого розвитку, наголосили в Брюсселі.

Загроза для світової продовольчої безпеки

Серед єврофункціонерів є побоювання, що теперішня агресивна війна Росії проти України може мати катастрофічні наслідки щодо продовольчої безпеки, особливо для найбідніших країн. Україна та Росія є важливими країнами-виробниками зерна, особливо пшениці. За даними Єврокомісії, на ці дві країни припадає загалом близько 34 відсотки глобального експорту пшениці. Такі країни-імпортери збіжжя, як Ємен, Бангладеш, Пакистан, Судан та Нігерія вже серйозно постраждали від наслідків бойових дій в Україні та перебоїв з поставками зернових.

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Водночас екологи та політики з лав СДПН та партії "Союз-90/Зелені" у Німеччині критикують, що цей захід є хибним кроком. На їхню думку, потенційні додаткові врожаї на сільськогосподарських землях ЄС є мізерними у глобальному масштабі. Ефект був би більшим, якби менше землі використовувалося для виробництва кормів для тварин і більше для виробництва власне самих харчових продуктів. За даними природозахисної організації Greenpeace, ​​71 відсоток сільськогосподарських земель у ЄС використовується для годівлі тварин.

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