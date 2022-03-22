Українцям роздаватимуть продуктові набори у зонах бойових дій

Кабінет міністрів України безкоштовно забезпечуватиме продовольчими товарами тривалого зберігання населення регіонів, на території яких тривають активні бойові дії. Відповідна постанова №328 опублікована на сайті уряду.

Так, на одну особу на місяць передбачено: зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба і борошно - 12,14 кілограма; крупи, рис - два кілограми; по одному кілограму - макаронні вироби, цукор, соняшникова олія і хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники); м'ясні, рибні, бобові консерви - 2,5 кілограма; молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) - п'ять кілограмів; чай, кава - 200 грамів.

Зазначається, що безкоштовне забезпечення населення продовольчими товарами здійснюватиметься на період воєнного стану.

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Також у документі наголошується, що обсяг закупівлі продовольчих товарів здійснюватиметься з розрахунку на 10 мільйнів осіб, а при видачі продуктових наборів допустиме відхилення на 20 відсотків. Перевозити товари для населення будуть "Укрзалізниця" та "Укрпошта".

Щомісячна допомога для переселенців та виплати на дітей

21 березня уряд впровадив низку заходів для підтримки українців на час війни. Зокрема, держава щомісячно виплачуватиме переселенцям дві тисячі гривень.

Також передбачені три тисячі гривень на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони. Крім того, уряд виплачуватиме роботодавцям, які беруть на роботу переселенців, 6500 гривень за кожного такого працівника.

Уряд також пообіцяв компенсації комунальних платежів сім'ям, які приймають внутрішніх переселенців. Програма нині працює через реєстрацію тимчасових переселенців територіальними громадами та центрами надання адміністративних послуг, а з 30 березня реєстрація запрацює через "Дію".