Україна виплачуватиме переселенцям по дві тисячі гривень щомісяця

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні в понеділок, 21 березня, розповів про низку заходів для підтримки українців на час війни.

"Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Уряд цю програму реалізовує. Гроші, робота, житло - три основні напрямки, які охоплює ця програма", - сказав він.

Державна допомога переселенцям і дітям

Зокрема, держава щомісячно виплачуватиме переселенцям дві тисячі гривень. "Просто через "Дію" на картку в банку. Без зайвих паперів і бюрократії, - повідомив прем'єр.

Також буде виплачуватись три тисячі гривень на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони, додав Шмигаль.

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Працевлаштування і житло для переселенців

Крім того, уряд виплачуватиме роботодавцям, які беруть на роботу переселенців, 6500 гривень за кожного такого працівника. "Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких робітників", - зазначив Шмигаль.

Також прем’єр пообіцяв компенсації комунальних платежів сім'ям, які приймають переселенців. "Всі ті, хто надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 гривень на місяць за кожного", - сказав він. Тиждень тому уряд ухвалив рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадянам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах, нагадав прем'єр.

За словами Шмигаля, програма починає працювати з понеділка, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та центрами надання адміністративних послуг, а з 30 березня реєстрація запрацює через "Дію".

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Підтримка бізнесу на час війни

Нагадаємо, уряд звільняє від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) фізичних осіб-підприємців першої та другої групи, а також підприємства та фізичних осіб-підприємців третьої групи за найманих працівників, яких призвали до лав Збройних сил України та інших збройних формувань, зокрема територіальної оборони.

Також в Україні відтерміновують впровадження PPO (касових апаратів) для всіх фізичних осіб-підприємців, і сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. Крім того, скасовуються всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням, і встановлюється мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

У свою чергу Зеленський днями анонсував скасування більшості ліцензій і дозволів для бізнесу, бізнес-кредити під нуль відсотків на час воєнного стану, а також гарантування громадянам 100 відсотків банківських депозитів.