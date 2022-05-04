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Укрпошта
Тема
Укрпошта - український національний оператор поштового зв'язку.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
"Воєнні" марки "Укрпошти": сувенір чи капіталовкладення?
"Воєнні" марки "Укрпошти": сувенір чи капіталовкладення?
Ажіотаж навколо випусків "Укрпоштою" поштових марок на воєнну тематику.Чи варто інвестувати гроші у "воєнну" філателію?
Суспільство
19.12.2022
19 грудня 2022 р.
04:46 хв.
Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?
Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?
Попит на марки "Укрпошти" з воєнної тематики не вщухає. Що про це кажуть філателісти, - в матеріалі DW.
Суспільство
19.12.2022
19 грудня 2022 р.
Філателія війни: поштові марки про події в Україні
Філателія війни: поштові марки про події в Україні
Серія "Укрпошти" поповнилась маркою "Херсон - це Україна!". У галереї DW - добірка марок.
Суспільство
14.11.2022
14 листопада 2022 р.
10 фото
Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині
Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині
Працівники "Укрпошти" для багатьох пенсіонерів - допомога з найнеобхіднішим та зв'язок із зовнішнім світом.
Суспільство
15.09.2022
15 вересня 2022 р.
03:14 хв.
Пес Патрон - герой нової марки від "Укрпошта"
Пес Патрон - герой нової марки від "Укрпошта"
"Укрпошта" запустила продаж нової марки із псом Патроном. За зібрані з продажу кошти придбають машину для розмінування.
Суспільство
01.09.2022
1 вересня 2022 р.
02:02 хв.
Релокація на захід України: як бізнес тікає від війни
Релокація на захід України: як бізнес тікає від війни
Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається.
Економіка
04.05.2022
4 травня 2022 р.
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