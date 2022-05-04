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Укрпошта

Тема

Укрпошта - український національний оператор поштового зв'язку.

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Докладно

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"Воєнні" марки "Укрпошти": сувенір чи капіталовкладення?

"Воєнні" марки "Укрпошти": сувенір чи капіталовкладення?

Ажіотаж навколо випусків "Укрпоштою" поштових марок на воєнну тематику.Чи варто інвестувати гроші у "воєнну" філателію?
Суспільство19 грудня 2022 р.04:46 хв.
Марка "Русскій воєнний корабль іді..." залишається найпопулярнішою

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Попит на марки "Укрпошти" з воєнної тематики не вщухає. Що про це кажуть філателісти, - в матеріалі DW.
Суспільство19 грудня 2022 р.
Новорічна "переможна" марка

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Серія "Укрпошти" поповнилась маркою "Херсон - це Україна!". У галереї DW - добірка марок.
Суспільство14 листопада 2022 р.10 фото
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Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині

Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині

Працівники "Укрпошти" для багатьох пенсіонерів - допомога з найнеобхіднішим та зв'язок із зовнішнім світом.
Суспільство15 вересня 2022 р.03:14 хв.
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Пес Патрон - герой нової марки від "Укрпошта"

Пес Патрон - герой нової марки від "Укрпошта"

"Укрпошта" запустила продаж нової марки із псом Патроном. За зібрані з продажу кошти придбають машину для розмінування.
Суспільство1 вересня 2022 р.02:02 хв.
Залізнична платформа у Львові

Релокація на захід України: як бізнес тікає від війни

Релокація на захід України: як бізнес тікає від війни

Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається.
Економіка4 травня 2022 р.