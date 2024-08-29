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У Нікополі від обстрілу РФ загинула жінка, п'ятеро поранених

Ольга Журавльова
29 серпня 2024 р.

Росія продовжує бити по Дніпропетровській області з артилерії. 29 серпня в Нікополі загинула жінка, п'ятеро людей дістали поранення. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Нікополь постійно потерпає від російських обстрілів
Архівне фото руйнувань у Нікополі внаслідок російських обстрілівФото: Indukhova Oleksandra/DW

У місті Нікополь Дніпропетровської області від російського артилерійського обстрілу загинула 42-річна жінка, повідомила у четвер, 29 серпня, обласна військова адміністрація (ОВА).

Ще п'ятеро людей отримали поранення - жінки 19 і 59 років, і чоловіки 30, 60 і 74 років.

Унаслідок атаки пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.

Атака дронів на Дніпропетровщині

Крім того, на Дніпропетровщині вночі та зранку збили п'ять російських ударних дронів, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

"До пізнього вечора агресор тероризував Нікополь та Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Бив артилерією, дронами-камікадзе та з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град". Пошкоджені ліцей, пошта, собор і кіоск. Понівечені сім авто та лінії електропередач. Поновилися атаки на район зранку. Ворог вдарив безпілотником (БпЛА) по Нікополю", - розповів він.

Напередодні ввечері генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що у Нікополі російські війська атакували ударним БпЛА поштовий центр, унаслідок чого пошкоджена будівля та п'ять вантажівок. 

Загалом у ніч на 29 серпня Росія атакувала Україну 5 ракетами і 74 дронами. Внаслідок падіння уламків є пошкодження.

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