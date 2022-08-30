Пес Патрон - герой нової марки від "Укрпошта"

СуспільствоУкраїнаПес Патрон - герой нової марки від "Укрпошта"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаІрина Ухіна3 год. тому3 год. тому"Укрпошта" запустила продаж нової марки із псом Патроном. Це перша офіційна благодійна марка в Україні. За зібрані з продажу кошти планують купити машину для розмінування та допомогти притулкам для тварин. https://www.dw.com/uk/pes-patron-geroj-novoi-marki-vid-ukrposta-01092022/video-62995296Реклама