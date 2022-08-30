Пес Патрон - герой нової марки від "Укрпошта"

Ірина Ухіна

3 год. тому 3 год. тому

"Укрпошта" запустила продаж нової марки із псом Патроном. Це перша офіційна благодійна марка в Україні. За зібрані з продажу кошти планують купити машину для розмінування та допомогти притулкам для тварин.