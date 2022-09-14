Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині

СуспільствоУкраїнаЯк поштарі працюють на деокупованій ХарківщиніTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїна11 год. тому11 год. томуПісля звільнення населених пунктів на Харківщині від військ РФ тут особливо чекають… українських поштарів. Адже працівники "Укрпошти" для багатьох пенсіонерів - допомога з найнеобхіднішим та зв'язок із зовнішнім світом. https://www.dw.com/uk/pensia-ta-uvaga-ak-postari-pracuut-na-deokupovanij-harkivsini-15092022/video-63140630Реклама