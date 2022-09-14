  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
СуспільствоУкраїна

Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині

11 год. тому

Після звільнення населених пунктів на Харківщині від військ РФ тут особливо чекають… українських поштарів. Адже працівники "Укрпошти" для багатьох пенсіонерів - допомога з найнеобхіднішим та зв'язок із зовнішнім світом.

https://www.dw.com/uk/pensia-ta-uvaga-ak-postari-pracuut-na-deokupovanij-harkivsini-15092022/video-63140630
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Урсула фон дер Ляєн (л) та Володимир Зеленський у Києві

Фон дер Ляєн відзначила "величезний прогрес" Києва

Політика
9 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український солдат біля поваленого напису "Куп'янський район", розфарбованого у кольори російського прапора

Експрем'єр Казахстану: Я бажаю перемоги Україні

Експрем'єр Казахстану: Я бажаю перемоги Україні

Політика
11 год. тому
external

Рабин Моше Асман про Зеленського і підтримку Ізраїлю

Рабин Моше Асман про Зеленського і підтримку Ізраїлю

Суспільство
14 год. тому
24:50 хв.
Цифри 0 та 1 на тлі кольорів російського прапору (символічне фото)

Зима без газу з РФ: у ФРН готуються до російських інформатак

Зима без газу з РФ: у ФРН готуються до російських інформатак

Конфлікти
9 год. тому
external

"За що Путін убив мого сина?" - жителі Балаклії про окупацію

"За що Путін убив мого сина?" - жителі Балаклії про окупацію

Суспільство
14 год. тому
04:58 хв.
Росія тероризує Україну зимовим "блекаутом"

Обстріли енергооб'єктів: чи відключатимуть в Україні світло?

Обстріли енергооб'єктів: чи відключатимуть в Україні світло?

Економіка
15 год. тому
Symbolbidl Pressefreiheit

Чому не вщухають дискусії навколо законопроєкту про медіа?

Чому не вщухають дискусії навколо законопроєкту про медіа?

Свобода преси
19 год. тому
На головну сторінку