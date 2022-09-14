Як поштарі працюють на деокупованій Харківщині

11 год. тому 11 год. тому

Після звільнення населених пунктів на Харківщині від військ РФ тут особливо чекають… українських поштарів. Адже працівники "Укрпошти" для багатьох пенсіонерів - допомога з найнеобхіднішим та зв'язок із зовнішнім світом.