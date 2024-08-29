Масований удар дронами: у Черкасах загорілось підприємство

Масований удар дронами: у Черкасах загорілось підприємство29 серпня 2024 р.
Внаслідок нічної масованої російської дронової атаки виникла пожежа на території одного з підприємств Черкас.
"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", - написав зранку в четвер, 29 серпня, начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.
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Удар по "Укрпошті у Нікополі"
Станом на ранок відомо, що п'ять ударних дронів Shahed збили над Дніпропетровською областю.
"До пізнього вечора агресор тероризував Нікополь та Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Бив артилерією, дронами-камікадзе та з реактивних систем залпового вогню "Град". Пошкоджені ліцей, пошта, собор і кіоск. Понівечені сім авто та лінії електропередач. Поновилися атаки на район зранку. Ворог вдарив безпілотником по Нікополю. Загиблих і постраждалих немає", - розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Напередодні ввечері генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що у Нікополі російські окупанти атакували ударним дроном поштовий центр, унаслідок чого пошкоджена будівля та п'ять вантажівок.
У Криму відбивали атаку дронів
Тим часом окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив зранку, що в місті нібито відбивали атаку Збройних сил України (ЗСУ).
За його твердженням, над акваторією Чорного моря нібито знищили чотири БпЛА і три безекіпажні катери (морські дрони). За даними місцевих пабліків, перекривали рух транспорту так званим "Кримським мостом" через Керченську протоку.
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