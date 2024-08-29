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Масований удар дронами: у Черкасах загорілось підприємство

Віолетта Чайковська
29 серпня 2024 р.

У Черкаській та Дніпропетровській області відзвітували про наслідки російського нічного масованого удару дронами. Тим часом окупаційна влада Криму стверджує, що теж відбивала атаку, для чого перекрила Керченський міст.

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Російські дрони-камікадзе "шахед"
Росія вночі знову масовано атакувала Україну ударними дронамиФото: Middle East Images/picture alliance

Внаслідок нічної масованої російської дронової атаки виникла пожежа на території одного з підприємств Черкас.

"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", - написав зранку в четвер, 29 серпня, начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець. 

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Удар по "Укрпошті у Нікополі"

Станом на ранок відомо, що п'ять ударних дронів Shahed збили над Дніпропетровською областю. 

"До пізнього вечора агресор тероризував Нікополь та Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Бив артилерією, дронами-камікадзе та з реактивних систем залпового вогню "Град". Пошкоджені ліцей, пошта, собор і кіоск. Понівечені сім авто та лінії електропередач. Поновилися атаки на район зранку. Ворог вдарив безпілотником по Нікополю. Загиблих і постраждалих немає", - розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Напередодні ввечері генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що у Нікополі російські окупанти атакували ударним дроном поштовий центр, унаслідок чого пошкоджена будівля та п'ять вантажівок. 

У Криму відбивали атаку дронів

Тим часом окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив зранку, що в місті нібито відбивали атаку Збройних сил України (ЗСУ).

За його твердженням, над акваторією Чорного моря нібито знищили чотири БпЛА і три безекіпажні катери (морські дрони). За даними місцевих пабліків, перекривали рух транспорту так званим "Кримським мостом" через Керченську протоку.

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