Масований удар дронами: у Черкасах загорілось підприємство

У Черкаській та Дніпропетровській області відзвітували про наслідки російського нічного масованого удару дронами. Тим часом окупаційна влада Криму стверджує, що теж відбивала атаку, для чого перекрила Керченський міст.

Внаслідок нічної масованої російської дронової атаки виникла пожежа на території одного з підприємств Черкас.

"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", - написав зранку в четвер, 29 серпня, начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

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Удар по "Укрпошті у Нікополі"

Станом на ранок відомо, що п'ять ударних дронів Shahed збили над Дніпропетровською областю.

"До пізнього вечора агресор тероризував Нікополь та Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Бив артилерією, дронами-камікадзе та з реактивних систем залпового вогню "Град". Пошкоджені ліцей, пошта, собор і кіоск. Понівечені сім авто та лінії електропередач. Поновилися атаки на район зранку. Ворог вдарив безпілотником по Нікополю. Загиблих і постраждалих немає", - розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Напередодні ввечері генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що у Нікополі російські окупанти атакували ударним дроном поштовий центр, унаслідок чого пошкоджена будівля та п'ять вантажівок.

У Криму відбивали атаку дронів

Тим часом окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив зранку, що в місті нібито відбивали атаку Збройних сил України (ЗСУ).

За його твердженням, над акваторією Чорного моря нібито знищили чотири БпЛА і три безекіпажні катери (морські дрони). За даними місцевих пабліків, перекривали рух транспорту так званим "Кримським мостом" через Керченську протоку.

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