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Генштаб ЗСУ підтвердив удари по об'єктах у трьох областях РФ

Ольга Журавльова
29 серпня 2024 р.

Україна підтвердила ураження російської нафтобази "Атлас" у Ростовській області РФ, а також удари по нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області за 1,5 тис. км від кордону та по артилерійському складу у Воронезькій області.

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Пожежа на нафтобазі в Ростовській області 28 серпня 2024
Україна атакувала 28 серпня дві нафтобази в РФ, на фото - наслідки удару в Ростовській областіФото: REUTERS

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив зранку в четвер, 29 серпня, завдання напередодні Силами оборони ударів по трьох російських об'єктах у різних областях РФ, про які раніше повідомляли ЗМІ.

Ураження нафтобази на Ростовщині

Зокрема генштаб підтвердив, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили стратегічний об'єкт російських окупантів - нафтобазу "Атлас" у Ростовській області РФ.

"У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", - повідомили в генштабі.

Удар по об'єкту за півтори тисячі км від кордону

Також генштаб підтвердив удар по нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області РФ за 1,5 тисячі кілометрів від кордону.

Крім того, в генштабі підтвердили удар по польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження цих об'єктів наразі уточнюється. 

Напередодні ЗМІ повідомляли, що атаку здійснили дрони, і що удар по території Кіровській області був першим від початку війни Росії проти України. Після ураження "Атласа" на Ростовщині палають вже дві нафтобази - в Пролетарську вогонь не можуть загасити вже десять днів. Склад боєприпасів у Воронезькій області атаковано вдруге за тиждень.

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