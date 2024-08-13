Росія використовує у Криму п'ять аеродромів - ВМС ЗСУ

Водночас Росія, імовірно з тактичних міркувань, не хоче передислокувати авіацію на материкову частину РФ, повідомив Дмитро Плетенчук.

РФ використовує для війни проти України щонайменше п'ять аеродромів у окупованому Криму, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук у ефірі національного телемарафону у вівторок, 13 серпня.

"Використовує їх за призначенням. Використовує, як мінімум, п'ять аеродромів, - поінформував він. - У Криму багато подібних об'єктів, але використовують ці". За його словами, два з них були уражені, що звело їхню діяльність "до мінімуму".

Плетенчук зазначив, що Росія, імовірно з тактичних міркувань, не хоче передислокувати авіацію на материкову частину РФ, тому продовжує використовувати саме кримські аеродроми.

Також Росія користується й окупованими українськими портами як у Криму, так і на Азові, але, здебільшого, для цивільного судноплавства - зокрема, аби вивозити українське збіжжя з окупованих територій, наголосив Плетенчук.

Російський підводний човен патрулює в Чорному морі

Станом на 13 серпня в акваторії Чорного моря перебуває російський підводний човен, який є носієм крилатих ракет. Втім наразі він виконує функцію патрулювання, повідомив речник ВМС.

"В Азові ми не спостерігаємо вже тривалий час російських кораблів зі зрозумілих причин - ворог побоюється завдання безпосереднього вогневого ураження", - також поінформував Плетенчук.

Нагадаємо, на початку серпня українські Сили оборони заявили про знищення російської субмарини та зенітного ракетного комплексу Росії у Криму.