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Росія використовує у Криму п'ять аеродромів - ВМС ЗСУ

Ольга Журавльова
13 серпня 2024 р.

Водночас Росія, імовірно з тактичних міркувань, не хоче передислокувати авіацію на материкову частину РФ, повідомив Дмитро Плетенчук.

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Авіабаза "Бельбек" поблизу Севастополя (фото з архіву).
Авіабаза "Бельбек" поблизу Севастополя (ілюстративне фото)Фото: Maxar Technologies/AP Photo/picture alliance

РФ використовує для війни проти України щонайменше п'ять аеродромів у окупованому  Криму, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук у ефірі національного телемарафону у вівторок, 13 серпня.

"Використовує їх за призначенням. Використовує, як мінімум, п'ять аеродромів, - поінформував він. - У Криму багато подібних об'єктів, але використовують ці". За його словами, два з них були уражені, що звело їхню діяльність "до мінімуму". 

Плетенчук зазначив, що Росія, імовірно з тактичних міркувань, не хоче передислокувати авіацію на материкову частину РФ, тому продовжує використовувати саме кримські аеродроми.

Також Росія користується й окупованими українськими портами як у Криму, так і на Азові, але, здебільшого, для цивільного судноплавства - зокрема, аби вивозити українське збіжжя з окупованих територій, наголосив Плетенчук.

Російський підводний човен патрулює в Чорному морі

Станом на 13 серпня в акваторії Чорного моря перебуває російський підводний човен, який є носієм крилатих ракет. Втім наразі він виконує функцію патрулювання, повідомив речник ВМС.

"В Азові ми не спостерігаємо вже тривалий час російських кораблів зі зрозумілих причин - ворог побоюється завдання безпосереднього вогневого ураження", - також поінформував Плетенчук.

Нагадаємо, на початку серпня українські Сили оборони заявили про  знищення російської субмарини  та зенітного ракетного комплексу Росії у Криму.

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