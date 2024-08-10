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ГУР: Україна знищила російський катер "Тунєц" поблизу Криму

Євгенія Наконечна
10 серпня 2024 р.

Українська розвідка за допомогою морського дрона MAGURA V5 поцілила по російських суднах поблизу окупованого півострова Крим.

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Феодосія (фото з архіву)
Гавань Феодосії в тимчасово окупованому Криму (фото з архіву)Фото: Sergei Malgavko/TASS via picture alliance

Українській військові знищили у ніч на 9 серпня швидкісний катер росіян проєкту КС 701 типу "Тунєц" поблизу селища Чорноморське в окупованому Криму . Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Військові використали ударний морський дрон MAGURA V5.

"Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється ", - додають у відомстві. Там нагадують, що це вже третій "Тунєц", які вдалось знищити біля берегів півострова. Два судна знищили і два пошкодили в травні цього року.

У відомстві подякували українцям, які долучились до збору коштів в рамках проєкту "Маґури для ГУРу", який організували українські медійники, та зібрали 10 мільйонів гривень.

Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уражено 18 російських суден, дев'ять 9 з них - знищені.

Нагадаємо, британська розвідка на початку липня повідомляла, що, за її даними,  українські війська у період з лютого 2022 року по червень 2024 року пошкодили або знищили 26 суден Військово-морського флоту Російської Федерації в Чорноморському регіоні.

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