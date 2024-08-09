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ГУР заявило про вдалий рейд на окупованій Кінбурнській косі

Дмитро Шварц
9 серпня 2024 р.

Розвідники кажуть, що українські спецпризначенці під час десанту на Кінбурнській косі знищили десятки росіян та їхню техніку.

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Очільник ГУР МО Кирило Буданов (архівне фото)
Очільник ГУР МО Кирило БудановФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) заявило про те, що у п'ятницю, 9 серпня, в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу - піщану косу в Миколаївській області - було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.

"Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Аратта", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-морських сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави", - йдеться у повідомленні ГУР у п'ятницю.

Також зазначається, що під час місії на косі спецпризначенці ГУР атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам'ятник Суворова". "Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня ГУР МО повідомило, що український десант висадився на окупованій Тендрівській косі та знищив російську броньовану техніку, зокрема радянський бронетраспортер МТ-ЛБ, комплекс РЕБ та фортифікаційні споруди. 

3 серпня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про те, що українські Сили оборони знищили підводний човен та зенітний ракетний комплекс Росії у тимчасово окупованому Криму.

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