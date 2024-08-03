Україна заявила про ураження російської субмарини

У генштабі ЗСУ звітують про затоплений підводний човен у Севастополі в анексованому Криму та ураження ЗРК "Тріумф".

Українські Сили оборони знищили підводний човен та зенітний ракетний комплекс Росії у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють у генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) у суботу, 3 серпня.

Підрозділи ракетних військ та Військово-морських сил України суттєво пошкодили чотири пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф", зазначають у генштабі. Крім того, за даними військових, у порту Севастополя успішно уражений підводний човен Чорноморського флоту Росії "Ростов-на-Дону". "Внаслідок точного удару підводний човен затонув на місці", - йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону", відомий за класифікацією НАТО як клас Kilo, є одним із чотирьох підводних човнів цього класу, здатних застосовувати ракети "Калібр". Введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року, згідно з повідомленням ЗСУ, він зазнав суттєвих ушкоджень 13 вересня 2023 року під час української ракетної атаки. Після цього судно проходило ремонт та випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів, нагадують українські військові.

Напередодні так званий губернатор Севастополя Михайло Розвазжаєв повідомляв про удари по місту з зенітних комплексів ATACMS. За його даними, російська ППО знищила чотири повітряні цілі. Російські новинні агенції повідомляли про падіння уламків у Севастополі.