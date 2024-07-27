Росія заявила про масовану атаку українських дронів

Російська влада заявила про масовану атаку нібито українських безпілотників у ніч на суботу, 27 липня.

За даними міністерства оборони Росії, під час початку атаки пізнього вечора 26 липня нібито було знищено та перехоплено двадцять один БпЛА над територією Брянської області.

Про атаку, зокрема, на Брянську область повідомляв її губернатор. "Протягом години підрозділами міністерства оборони РФ знищено ще дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Шість БпЛА - над Вигоницьким районом, три безпілотники збито над територією Трубчевського району, по одному - над Карачевським, Брасовським і Брянським районами. Постраждалих і руйнувань немає", - повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

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Вранці 27 липня російське міноборони заявило, що протягом минулої ночі сили ППО перехопили та знищили сім БпЛА над Курською, три - над Бєлгородською, два - над Ростовською, один - над Брянською і один - над Липецькою областями.

Згодом російське військове відомство поінформувало про знищення ще сімох українських безпілотних літальних апаратів над територією Рязанської області.

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