Севастополь вночі атакували дрони

Окупаційна влада каже, що відбивалась від безпілотників у районі Північної сторони та мису Фіолент над акваторією Чорного моря.

У ніч на вівторок, 23 липня, дрони атакували анексований Росією Крим, стверджує окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, в районі Північної сторони та мису Фіолент збили 15 безпілотників над акваторією Чорного моря.

Уламки двох БпЛА нібито впали на території садових товариств, а "жодні об'єкти в місті не постраждали".

За версією міністерства оборони РФ, над Кримом і Чорним морем "перехопили та знищили" 21 дрон.

Як повідомлялося, 18 липня, за даними окупаційної влади, понад 40 морських дронів атакували Крим і Новоросійськ, у який РФ перебазувала низку кораблів з порту в Севастополі, щоб захистити їх від українських ударів.