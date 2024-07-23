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Севастополь вночі атакували дрони

Анастасія Шепелева
23 липня 2024 р.

Окупаційна влада каже, що відбивалась від безпілотників у районі Північної сторони та мису Фіолент над акваторією Чорного моря.

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Узбережжя Севастополя, літо 2024
Узбережжя СевастополяФото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

У ніч на вівторок, 23 липня, дрони атакували анексований Росією Крим, стверджує окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, в районі Північної сторони та мису Фіолент збили 15 безпілотників над акваторією Чорного моря.

Уламки двох БпЛА нібито впали на території садових товариств, а "жодні об'єкти в місті не постраждали".

За версією міністерства оборони РФ, над Кримом і Чорним морем "перехопили та знищили" 21 дрон.

Як повідомлялося, 18 липня, за даними окупаційної влади, понад 40 морських дронів атакували Крим і Новоросійськ, у який РФ перебазувала низку кораблів з порту в Севастополі, щоб захистити їх від українських ударів.

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