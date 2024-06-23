Росія заявляє про атаку на Севастополь ракетами ATACMS

Міністерство оборони Росії заявило в неділю, 23 червня, що Збройні сили України (ЗСУ) завдали удару по анексованому Росією місту Севастополь на Кримському півострові, застосувавши п'ять ракет ATACMS. Згідно з даними російського оборонного відомства, чотири ракети були збиті системами протиповітряної оборони, а боєголовка п'ятої - вибухнула в повітрі.

Окупаційна влада Севастополя каже про загиблих і постраждалих

Тим часом так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв повідомив у своєму Telegram-каналі, що під час ракетної атаки на Севастополь загинули двоє людей, зокрема дворічна дитина. За даними очільника окупаційної влади, інцидент стався в селищі Учкуївка. Развожаєв додав, що кількість тих, хто звернувся по медичну допомогу, зросла до 22 осіб.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня війська РФ випустили кілька крилатих ракет типу "Калібр" по території України, внаслідок чого постраждала цивільна забудова.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно наносить удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними ООН, загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення, однак ці цифри можуть бути більшими. Кількість біженців з України сягає 6,3 млн в усьому світі