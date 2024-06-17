ЄС подовжив на рік санкції за анексію Криму та Севастополя

Рада ЄС продовжила на рік обмежувальні заходи, які були вперше запроваджені в червні 2014 року. Вони передбачають заборону інвестицій та передачу технологій на анексований півострів.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 17 червня, ухвалила продовжити до 23 червня 2025 року санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Російською Федерацією Криму та міста Севастополь.

Як йдеться у повідомленні на порталі відомства, обмежувальні заходи були вперше запроваджені в червні 2014 року та включають заборону на імпорт продукції з незаконно анексованого Криму чи Севастополя до ЄС, інфраструктурні чи фінансові інвестиції та туристичні послуги з Криму чи Севастополя.

Крім того, санкції передбачають заборону експорту певних товарів і технологій кримським компаніям для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права. ЄС залишається непохитним у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Євросоюз не зміг узгодити 14-й пакет санкцій щодо Росії через те, що Німеччину не влаштував пункт про відповідальність європейських компаній за порушення санкційних заходів. Новий пакет санкцій офіційні представники 27 країн ЄС обговорювали понад місяць. До нього, зокрема, включені заборони на перевалку російського скрапленого природного газу та план притягнення до відповідальності операторів ЄС за порушення санкцій їхніми дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах, зазначає Reuters.