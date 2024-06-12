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Україна знов уразила російське ППО в Криму

Анастасія Шепелева
12 червня 2024 р.

Українські війська атакували ЗРК окупантів С-300 і С-400 в Бельбеку та Севастополі, підтвердив генштаб ЗСУ.

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Російський C-300
C-300Фото: Donat Sorokin/ITAR-TASS/imago

Сили оборони України завдали чергового удару по російських зенітних ракетних комплексах (ЗРК) в окупованому Криму.

Як повідомили в генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) в середу, 12 червня, ракетних ударів завдали по дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також по двох дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя.

"Підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400", - розповіли в генштабі. Щодо третього радару інформація уточнюється. 

У всіх трьох районах розміщення ЗРК зафіксували подальшу детонацію боєкомплектів. "Сили оборони України продовжують знищувати протиповітряну оборону (ППО) РФ у тимчасово окупованому Криму. Далі буде", - зазначили в генштабі.

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Неспокійна ніч у Криму

Про сильні вибухи вночі в Севастополі, Євпаторії, Бахчисарайському та Первомайському районах повідомили російські ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на очевидців.

Згодом окупаційна влада Севастополя відзвітувала про нібито "відбиття ракетної атаки" та запевнила, що "руйнувань і постраждалих немає".

Після цього вибухи чули в Саках, Красноперекопську, Чорноморському, Сімферополі, Армянську. Міністерство оборони РФ про атаку на Крим не повідомляло.

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