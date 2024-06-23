На Київщині збили дві крилаті ракети: пошкоджено 26 будинків

Росія атакувала Україну трьома крилатими ракетами вночі. Дві з них знищили засобами ППО.

У ніч на неділю, 23 червня, над Київською областю збили дві з трьох крилатих ракет "Калібр", якими Росія атакувала Україну, повідомляють у повітряних силах ЗСУ.

Перед ранком мер Києва Віталій Кличко написав про вибухи, які було чутно в столиці і зазначив, що це робота протиповітряної оборони (ППО) у місті та області.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів Київської області пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі. Наразі відомо про двох постраждалих.

Напередодні російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 16 ракет повітряного, морського та наземного базування, а також 13 ударних БпЛА типу "Shahed. Повітряним силах вдалось знищити всіх "шахедів" та 12 ракет.