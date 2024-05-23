Аналітики згодні: в Криму потопили останній носій "Калібрів"

Інформацію про затоплення ЗСУ ракетного корабля РФ "Циклон" підтверджують як британська розвідка, так і незалежні розслідувачі. За даними ВМС України, це був останній носій "Калібрів" у Криму.

Російський малий ракетний корабель "Циклон" (проєкт 22800, "Каракурт"), уражений Збройними силами України (ЗСУ) 19 травня в окупованому РФ Севастополі, "майже напевно" затонув, йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому міністерством оборони країни в четвер, 23 травня.

Британські розвідники зауважили, що під час атаки ЗСУ, ймовірно, задіяли комбінацію з ударних дронів і ракет ATACMS. "Це підкреслює подальшу небезпеку для російських сил, які діють в Криму й у регіоні Чорного моря, та подальший успіх України під час проведення скоординованих ударів", - ідеться в звіті.

Своєю чергою розслідувальна група Conflict Intelligence Team (СІТ) стверджує в огляді за 20-22 травня, що отримала світлини, які підтверджують затоплення "Циклона".

ВМС: у Криму не залишилось носіїв "Калібрів"

За даними розвідки Британії, з 2022 року в Чорному морі діяли чотири російських малих ракетних кораблі проєкту "Каракурт". "Два з цих суден, ймовірно, були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після низки успішних українських атак. Четверте судно раніше зазнало серйозних пошкоджень під час українського удару в листопаді 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Речник Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук повідомив, що після знищення "Циклона" серед кораблів Чорноморського флоту РФ у Криму не залишилося носіїв ракет "Калібр".

"Носії закінчилися у них в Криму, тому що останнім з них був саме "Циклон". Але в Чорному морі залишаються інші носії, які перебувають в пункті базування у Новоросійську", - заявив він у четвер в ефірі національного телемарафону. "Це зовсім інша відстань, це зовсім інший час на реагування (...) тому для нас це питання безпеки", - казав він раніше про цей порт.