Третина Чорноморського флоту РФ виведена з ладу - ЗСУ

Українська армія вивела з ладу 24 кораблі та один підводний човен Чорноморського флоту РФ з лютого 2022 року, повідомив СтратКом ЗСУ. Це - близько третини його чисельності.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські підрозділи вивели з ладу 24 кораблі та один підводний човен Чорноморського флоту РФ, що становить близько 33 відсотків його чисельності, повідомило у вівторок, 6 лютого, у правління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ).

Там зауважили, що за даними з відкритих джерел, на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі. "Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - зіронізували у СтратКомі.

Минулого тижня українські морські дрони знищили ракетний катер "Ивановец" ЧФ РФ, вартість якого оцінюється у 60-70 мільйонів доларів. Це - перший російський бойовий корабель, підбитий ЗСУ цього року.

Наприкінці минулого року Повітряні сили ЗСУ уразили російський великий десантний корабель "Новочеркасск". Тоді міністр оборони Великобританії Грант Шаппс зауважував, що лише за чотири місяці українські військові знищили 20 відсотків Чорноморського флоту РФ.

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