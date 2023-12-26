Знищення "Новочеркасска": Путіну доповіли, Зеленський дякує

DeepState опублікував фото ураження російського десантного корабля в Криму. Міністр оборони Великобританії зауважив, що за останні чотири місяці українці знищили 20 відсотків Чорноморського флоту РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну про "пошкодження" великого десантного корабля Чорноморського флоту "Новочеркасск", повідомив у вівторок, 26 грудня, речник Кремля Дмитро Пєсков без уточнення деталей.

У контексті нічної атаки Збройних сил України (ЗСУ) на порт у Феодосії Пєскова запитали на щоденному брифінгу, чи планує російська влада запровадити кримінальну відповідальність за публікацію в інтернеті відео з місць прильотів. Він сказав, що такі обговорення не ведуться. Водночас "радник" так званого "глави" окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков заявив, що особи жителів, які виклали в мережу відео, встановлені, та пригрозив їм кримінальною відповідальністю.

Тим часом президент України Володимир Зеленський подякував Повітряним силам ЗСУ "за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною". "Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", - написав він у Telegram.

Телеграм-канал DeepState, який відслідковує мапу боїв в Україні, опублікував супутниковий знімок наслідків атаки.

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Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс назвав ураження корабля демонстрацією того, що "ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються". "Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20 відсотків Чорноморського флоту РФ", - написав він у соціальній мережі Х.

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