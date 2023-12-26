Ігнат: Після такого вибуху "Новочеркасску" буде важко вижити

Міноборони РФ визнало ураження свого великого десантного корабля в Криму. В Повітряних силах ЗСУ кажуть, що після такого потужного вибуху та детонації на борту "Новочеркасску" буде важко вижити.

Міністерство оборони РФ визнало, що в ніч на вівторок, 26 грудня, в порту Феодосії в окупованому Криму був уражений великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск".

Стверджується, що судно отримало пошкодження внаслідок удару Збройних сил України (ЗСУ) з застосуванням авіаційних керованих ракет, які були випущені з радянських бомбардувальників Су-24. Російське міноборони переконує, що збило два літаки.

Повітряні сили ЗСУ спростовують збиття українських літаків

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечив цю заяву: "Звісно, Росія буде намагатися вкласти наївному населенню, яке не хоче думати головою, якісь факти про знищення українських літаків". За його словами, для подолання російської протиповітряної оборони Україна вдається до "певних тактичних приймів" за допомогою "гарного західного озброєння".

За даними Повітряних сил, "Новочеркасск", швидше за все, не підлягає відновленню. "Ми бачимо наскільки потужний був вибух, яка була детонація. Після такого вижити кораблю вкрай важко", - заявив Ігнат в ефірі "Радіо Свобода". Що саме здетонувало на кораблі - дрони чи боєприпаси - стане відомо пізніше, додав він.

Раніше Telegram-канал "Крымский ветер" написав, що, за поки непідтвердженою інформацією, "Новочеркасск" міг привезти з Новоросійського порту чергову партію іранських ударних дронів Shahed.

Читайте також: ЗСУ підбили четвертий за три дні російський винищувач Су-34

Внаслідок атаки на "Новочеркасск" є загиблі

Також, за даними цього пабліка, на кораблі "десятки загиблих і поранених".

Так званий "глава" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує, що внаслідок атаки загинула одна людина, двоє - отримали поранення. Також, за його словами, пошкоджені шість будівель, в яких переважно вибило вікна.

"Новочеркасск" атакують вже вдруге. Під час першого удару в акваторії окупованого Бердянська в березні 2022 року судно зазнало незначних ушкоджень.

Читайте також: Українські морські дрони уразили вже шість суден Чорноморського флоту РФ - Федоров