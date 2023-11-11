Морські дрони уразили вже шість кораблів ЧФ РФ - Федоров

Шість військових суден Чорноморського флоту РФ були уражені українськими морськими дронами за рік. Серед них фрегат, тральщик, розвідувальний корабель, патрульний корабель і десантні катери, повідомив Михайло Федоров.

За рік існування українського флоту морських дронів вони уразили шість військових суден Чорноморського флоту РФ, повідомив у суботу, 11 листопада, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі", - написав він у Facebook з нагоди річниці запуску збору коштів "на перший у світі флот морських дронів".

За словами віцепрем'єра, дрони підбили фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Иван Голубец", середній розвідувальний корабель "Иван Хурс", патрульний корабель "Сергей Котов", два малі десантні катери проєктів "Акула" і "Серна", а також "нафтовий маяк" - виносний пристрій для приймання нафти.

За даними ЗМІ, останній був уражений під час атаки на військову базу РФ у Новоросійську в серпні. Тоді також повідомлялось про ураження дронами великого десантного корабля "Оленегорский горняк", який відноситься до Північного флоту РФ.

"Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах", - наголосив Федоров.

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