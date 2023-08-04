ЗМІ: Морськими дронами у Новоросійську пошкоджено корабель

У порту Новоросійська тимчасово заборонили рух суден, а в Сочі - посилять периметр безпеки після атаки морських дронів. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомляють, що дрони пошкодили десантний корабель РФ.

Після атаки морських дронів на військову-морську базу РФ у порту Новоросійська було тимчасово заборонено рух суден, повідомила пресслужба Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у п'ятницю, 4 серпня. Біля Новоросійська розташований морський термінал компанії. Крім того, "посилити периметр безпеки морського порту" було вирішено в російському Сочі після наради із силовими структурами, повідомив мер міста Олексій Копайгородський, пише "РИА "Новости".

ЗМІ: пошкоджено десантний корабель РФ

Тим часом низка українських ЗМІ, зокрема "Інтерфакс-Україна", "РБК-Україна" і "Українська правда", посилаючись на джерела у Службі безпеки України, пишуть, що атака на Новоросійськ була спецоперацією СБУ і військово-морських сил Збройних сил України.

За інформацією співрозмовника з української спецслужби, яку наводять видання, внаслідок атаки пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк". За цими даними, "Оленегорский горняк" дістав "серйозну пробоїну" і наразі не може виконувати свої бойові завдання. "Усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - цитують видання джерело з СБУ. Відповідно до цієї інформації, на дроні було 450 кілограм тротилу, а на кораблі - близько 100 осіб екіпажу. Також ЗМІ оприлюднили відео, на якому видно, як морський дрон впритул наближається до військового корабля.

Пізніше цього ж дня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українські ВМС не мають стосунку до інциденту у Новоросійську. "Коментувати роботу морських дронів, якщо це насправді були вони, теж не можу. Можу зазначити, що згідно з інформацією, яка вже підтверджена, є пошкодження десантного корабля "Оленегорский горняк", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо". Плетенчук також зауважив, що, за наявною інформацією, судну завдані "досить суттєві" пошкодження.

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Про те, що "Оленегорский горняк" разом із іншим військовим кораблем "Суворовець" брав участі у "відбитті атаки" морських дронів, раніше у Telegram повідомляв мер Новоросійська Андрій Кравченко.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 4 серпня, військову-морську базу в Новоросійську атакували "морські безекіпажні катери", заявило міністерство оборони Росії у Telegram.

У відомстві стверджують, що базу російського флоту атакували два морські дрони, вони були "візуально виявлені та знищені вогнем". Згідно з цим твердженням, напад був організований Збройними силами України.

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