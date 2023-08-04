Міноборони РФ: морські дрони атакували Новоросійськ

Військову-морську базу РФ в Новоросійську атакували два морські дрони, стверджують в російському міноборони. Також там кажуть про атаку 13 безпілотників на Крим.

18 хв. тому 18 хв. тому

18 хв. тому 18 хв. тому

В ніч на четвер, 4 серпня, військову-морську базу в Новоросійську атакували "морські безекіпажні катери", йдеться у повідомленні міністерства оборони Росії у Telegram.

У відомстві стверджують, що базу російського флоту атакували два морські дрони, вони були "візуально виявлені та знищені вогнем". Згідно з цим твердженням, напад був організований Збройними силами України.

Про вибухи і звуки, схожі на стрілянину в Новоросійську вночі повідомляли і місцеві ЗМІ та пабліки.

Українські офіційні особи наразі не коментували цю інформацію.

Новоросійськ розташований на північному сході Чорного моря, східніше анексованого Росією українського Криму.

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Безпілотники над Кримом

Також в російському оборонному відомстві заявили, що вночі Крим атакували 13 безпілотних літальних апаратів. За твердженням міністерства, 10 з них були знищені засобами протиповітряної оборони, ще три - нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби.

В міноборони РФ стверджують, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

За повідомленнями ЗМІ, системи ППО працювали вночі, зокрема, в районі Феодосії.

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