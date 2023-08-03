ISW: Кремль боїться паніки через удари по Криму

Американський Інститут вивчення війни вважає, що Кремль заборонив "військкорам" висвітлювати удари по Криму, оскільки це може посіяти паніку і ще більше погіршити репутацію начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Поведінка російських "військкорів" показує, що влада РФ, ймовірно, заборонила підконтрольним журналістам і блогерам висвітлювати удари по анексованому Криму через ризик виникнення паніки. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті, оприлюдненому у четвер, 3 серпня.

Зокрема, деякі "військові блогери" накинулися з критикою на інших "військкорів", які виклали фотографії руйнувань, спричинених ударами поблизу Севастополя та на Чонгарському мосту в Криму.

ISW припускає, що таким чином "військкори" виконували кремлівське замовлення зі штучного обмеження інформації про події у Криму. А сам Крим, йдеться в доповіді, перетворився на точку напруги в російському інформаційному просторі, оскільки події, які там відбуваються, можуть посіяти сумніви в тому, що російська армія здатна захистити окуповані території.

Читайте також: В Криму горить склад боєприпасів, окупаційна влада оголосила евакуацію

"Інформаційний захист" Герасимова

Стримана реакція російських "військкорів" на недавні удари по Криму різко контрастує з їхньою реакцією на нещодавні удари безпілотників по Москві, пишуть аналітики ISW. Про атаки на столицю РФ вони писали активно, але при цьому простежувалися спроби звинувати мера Москви Сергія Собяніна у нездатності його адміністрації забезпечити захист повітряного простору, зауважується у звіті.

Така різниця у висвітленні подій, як припускається, може бути пов'язана і з тим, що російська влада не хоче зайвий раз виставляти у непривабливому світлі начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова, який відповідає за оборону Криму.

Читайте також: У РФ звітують про відбиття атаки морськими дронами поблизу окупованого Криму