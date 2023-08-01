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У РФ звітують, що відбили атаку морськими дронами біля Криму

Валерій Сааков | Євгенія Наконечна
3 год. тому

Морські безекіпажні катери намагалися атакувати два російських бойових кораблі в акваторії Чорного моря поблизу окупованого Криму. Усі три дрони було знищено, запевняють у міноборони РФ.

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Російський військовий корабель на чергуванні
Російський військовий корабель на чергуванніФото: Alexey Pavlishak/REUTERS

Міністерство оборони Росії повідомило про спробу атакувати два російських військових кораблі в Чорному морі, скоєну із застосуванням українських морських безпілотників. Інцидент стався в ніч на вівторок, 1 серпня, за 340 кілометрів від анексованого росіянами міста Севастополя, де розташована база Чорноморського флоту РФ.

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"Сьогодні вночі збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульні кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков" Чорноморського флоту, (...), за 340 км на південний захід від Севастополя", - заявили в міноборони держави-агресорки.

"Під час відбиття атаки всі три безекіпажні катери противника знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів", - ідеться в повідомленні російського міністерства. Щодо самих атакованих російських бойових суден, то, згідно з запевненнями пресслужби російського оборонного відомства, обидва кораблі "продовжують виконувати поставлені завдання".

Українські військові ще не прокоментували інцидент.

У Москві не вперше повідомляють про спробу Збройних сил України атакувати морськими безпілотниками російський корабель "Сергей Котов". Про попередню подібну спробу міноборони РФ повідомляло 25 липня.

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Крім того, 11 червня російські військові заявили про спробу України атакувати морськими дронами російський корабель "Приазов'я", що, згідно з запевненнями Москви, стежив за безпекою газопроводів "Турецький потік" і "Блакитний потік" у Чорному морі.

Так само 24 травня міноборони РФ повідомляло, що Україна без успіху спробувала атакувати в Чорному морі трьома морськими безпілотниками російський корабель-розвідник "Иван Хурс", що буцімто теж дбав про безпеку газопроводів до Туреччини, нагадує агентство "Интерфакс".

Міністерство оборони України раніше поширило заяву, що з 21 липня Україна може розглядати всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку російських та окупованих Росією українських портів такими, що перевозять вантажі воєнного призначення.

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