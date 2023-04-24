Безпілотники атакували флот у анексованому Севастополі

Чорноморський флот відбивав нічну атаку надводних безпілотників під Севастополем, всі служби міста перебувають у повній готовності. Про це у Telegram у понеділок, 24 квітня, повідомив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв.

Пізніше Развожаєв уточнив, що спробу атаки було здійснено о 3:30 (за московським часом. - Ред.), при цьому один дрон знищили сили протипідводно-диверсійної оборони (ППДО), а другий вибухнув сам. Перевірити наведені дані з незалежних джерел наразі неможливо.

Російський Telegram-канал Mash написав із посиланням на очевидців про гучні вибухи, чутні в місті.

Тим часом керівниця пресцентру об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк порадила росіянам в Криму звикати до повітряної тривоги та готуватися до "сезону бавовни".

"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їхні ігри й закінчаться", - висловилася Гуменюк в ефірі телемарафону 23 квітня, коментуючи появу окопів на деяких піщаних пляжах на заході півострова.

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Росіяни будують окопи в Криму To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video