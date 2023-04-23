Україна і Балтія гостро відповіли Китаю на "російський Крим"

Посол Китаю у Франції заявив, що "Крим початково належав Росії", а також поставив під сумнів суверенний статус пострадянських країн. Україна, Литва, Латвія та Естонія жорстко відреагували.

Слова посла Китаю у Франції Лу Шає про "початково російський Крим" і "неясний статус пострадянських країн" викликали гостру критику з боку України та країн Балтії.

Реагуючи на заяву дипломата, посол України у Франції Вадим Омельченко написав 22 квітня у Twitter: "Або є очевидні проблеми з географією, або такі заяви суперечать позиції Пекіна "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права, цілей і принципів статуту ООН". Тестове запитання "Чий Крим?", як завжди, показове. Наступного разу добре було би запитати "Чий Владивосток?". Радянської імперії більше не існує. Історія рухається далі".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що такі заяви - одна з причин, чому країни Балтії не довіряють Китаю. "Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю "посередництво для миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим - це Росія, а кордони наших країн не мають законної основи", - зазначив він у Twitter.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що за такі заяви китайського посла в Таллінні викличуть в естонське МЗС. "Сумно, що представник КНР дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", - цитує Тсахкну місцеве видання Delfi.

"Коментарі представника Китаю щодо незалежних і суверенних держав є хибним і неправильним трактуванням історії. Згідно з міжнародним правом, країни Балтії є суверенними з 1918 року, але були окуповані протягом 50 років", - написав міністр у Twitter.

На пояснення Китаю чекає також і латвійське МЗС. "Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету держав є абсолютно неприйнятними. Очікуємо пояснень від китайської сторони та повного спростування цієї заяви", - написав міністр Едгарс Рінкевичс у Twitter. Він зазначив, що на понеділок до міністерства викликали представника КНР, і що цей крок узгоджений з Литвою та Естонією.

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Що сказав посол Китаю про Крим

Посол Китаю у Франції Лу Шає 21 квітня в ефірі французького телеканалу LCI, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є Крим частиною України, сказав, що все "не так просто" і залежить від того, як дивитися на це питання. "Насамперед, Крим початково належав Росії, чи не так? А потім Хрущов у радянські часи передав Крим Україні", - сказав дипломат.

Ведучий втрутився і зауважив, що за міжнародним правом Крим є частиною України. Посол у відповідь поставив під сумнів міжнародний статус колишніх республік СРСР: "У міжнародному праві колишні радянські держави навіть не мають статусу, як би це сказати, фактичного статусу в міжнародному праві, тому що немає міжнародного договору, який би матеріалізував їхній суверенітет".

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