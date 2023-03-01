Китай не сприяє миру в Україні

Той, хто бажає досягти миру між Росією та Україною, спочатку повинен визнати реальні факти. У Китаю з цим проблеми вже багато років, пише Александер Ґерлах.

Чи зможе лідер Китаю (ц) стати посередником між президентами України (л) та РФ (п)? Фото: picture alliance

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) відреагував на позиційний документ Пекіну та закликав до "справедливого миру" для України. Однак глава німецької держави засумнівався в тому, що Китайська Народна Республіка справді прагне зіграти конструктивну роль на цьому шляху.

І це правильно, адже Пекінський документ, по суті, є стислим викладом відомих позицій і не містить дорожньої карти для досягнення миру, а також не пояснює, яку роль Китай хоче відігравати в цьому процесі. Крім того, він хибно оцінює факти та принижує Україну, котра зазнала нападу, розміщуючи її як воюючу сторону на тій самій сходинці, що й Росію.

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У чому полягає суть конфлікту?

Китай твердить, що для вирішення конфілкту обидві сторони повинні повернутися за стіл переговорів. Але в чому полягає конфлікт? Пекін стверджує, що причиною війни є бажання розширення НАТО. Однак на початку російського вторгнення не було навіть чіткої перспективи вступу України до оборонного альянсу, що і так не становило би жодної загрози для Росії. Виходячи з цього цілеспрямовано неправдивого твердження, логічним Пекіну бачиться те, що Києву за певних обставин доведеться зробити територіальні поступки Росії.

Александер Ґерлах Фото: Hong Kiu Cheng

Окупована Росією східна частина України та Крим належать до міжнародно визнаної території України. Всупереч твердженням Пекіна, Росія діяла не в цілях самооборони на випередження НАТО, а порушила принципи світового порядку, встановлені після закінчення Другої світової війни. Війна - результат відмови Путіна розмовляти зі сусідньою країною. Також не зрозуміло, про що насправді хотів би говорити російський президент і на якій основі. Як і будь-яка інша країна, - навіть Пекін це визнає у своєму документі - Україна має право вільно обирати союзи та без патерналізму обирати власний шлях. Тому переговори можуть відбутися лише тоді, коли Росія повністю вийде з незаконно окупованих територій.

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Модель Пекіна - його політика відносно Тайваню

У своїх пропозиціях Пекін дотримується чіткої стратегії: постійне повторення хибних тверджень має на меті створити враження, що позиція Китаю є легітимною. Пекін десятиліттями дотримується того ж курсу в ООН, де він неправдиво стверджує, що Резолюцією №2758, яка закріплює за КНР місце в ООН, також визнається, що Тайвань є частиною цієї Народної Республіки. Але це не так . Однак цей приклад показує, що Пекін має витривалість у поширенні неправди.

Усе це чітко дає зрозуміти, що КНР не є нейтральним гравцем, котрий міг би відіграти серйозну роль на шляху до миру в Україні. У річницю російського вторгнення цей диктаторський режим знову утримався на Генеральній Асамблеї ООН від голосування щодо резолюції про війну. Також Пекін за домовленістю з Кремлем відмовляється називати цю війну війною.

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Однобокі звинувачення на адресу США

Лідер Китаю Сі Цзіньпін хоча й стверджує, що його країна підтримує територіальну цілісність держав. Але водночас він заперечує, що Росія попирає цей суверенітет. Пекін висуває звинувачення лише в бік США: постачання зброї роздмухують війну і тому мають бути засуджені. Водночас країни, які підтримують Україну, лише виконують свій обов'язок згідно з міжнародно-правовим принципом "Обов'язок захистити" (R2P. - Ред.), згідно з яким необхідно допомогти тим, хто зазнав неспровокованого нападу. З Україною все саме так. Немає такого поняття, як хороша війна, але є вагомі причини допомогти країні, яка зазнала нападу та потребує допомоги.

З'являється дедалі більше повідомлень про те, що Пекін тепер планує постачати зброю на фронт в Україні для підтримки загарбницької війни Путіна. Зрозуміло, чому це відбувається: для Сі Цзіньпіна було б найстрашнішим сценарієм, якби Путіна повалили б, а до влади в Росії прийшла б демократична опозиція. Цей підхід є верхом лицемірства. Пекін свідомо перетворює війну в Україні на посередницьку війну між собою та Сполученими Штатами. Це не схоже на деескалацію. Справедливого миру неможливо досягти за допомогою Китаю.

Довідка: Александер Ґерлах є старшим науковим співробітником Ради Карнегі з питань етики в міжнародних відносинах і науковим співробітником Інтернет-інституту Оксфордського університету. Після роботи на Тайвані та в Гонконзі, особливо на тлі посилення Китаю та значення цих процесів для країн вільного світу, цей регіон світу став для науковця основною темою досліджень. Раніше Ґерлах обіймав різні посади в Гарвардському та Кембриджському університетах.

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