Байден: "Мирний план" Китаю вигідний лише Росії

Президент США Джо Байден вважає, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні, опублікований напередодні, вигідний лише Росії. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News у п'ятницю, 24 лютого.

"Путін аплодує цьому, тож як це може бути добре? Я не побачив у плані нічого, що вказувало б на те, що є щось, що було б вигідним для когось, окрім Росії, якщо китайський план буде виконаний", - сказав Байден. На його думку, ідея про те, що Китай буде вести перемовини про результат війни, яка є "абсолютно несправедливою для України", є "просто нераціональною".

Раніше свою думку щодо "мирної ініціативи" КНР висловив і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він заявив, що китайський план містить пункти, з якими можна працювати. "Є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ, мені здається, не погоджується. Але це вже щось. Якщо там є думки, які співпадають з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових речей, ми повинні це в нормальному сенсі слова використовувати, і в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Наша задача - зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - сказав президент України.

При цьому, за словами Зеленського, мирний план Китаю не є "пропозицією", а радше є озвученням думок з приводу війни РФ проти України.

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Скептицизм Заходу щодо китайського плану

На "мирну ініціативу" Китаю щодо війни РФ проти України раніше відреагувала низка західних політиків. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Пекін не користується довірою як посередник. "До Китаю немає великої довіри, тому що вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну", - наголосив він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що Китай уже став на бік Росії в її війні проти України, і його "мирну ініціативу" потрібно розглядати не як "мирний план для України", а як "принципи", на яких базується підхід Пекіна в цьому питанні.

Натомість верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає ініціативу "цікавою", але не повноцінним планом, який веде до миру.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) поставив під сумнів готовність Китаю стати посередником у російській війні. "Кожна конструктивна пропозиція, яка наближає нас на шляху до справедливого миру, дуже вітається. Чи глобальна держава Китай хоче відігравати таку конструктивну роль, досі залишається сумнівним", - сказав він, додавши також, що для конструктивної ролі потрібно "розмовляти не тільки з Москвою, а й з Києвом".

США відреагує у разі постачання КНР зброї РФ - Байден

Під час того ж інтерв’ю ABC News 24 лютого Джо Байден також заявив про дії, якими США відреагують на можливе постачання Китаєм зброї для РФ. "Я охарактеризую, якими вони будуть. Ми відреагуємо", - сказав він. При цьому президент США зазначив , що "не чекає" від Китаю подібної "ініціативи".

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